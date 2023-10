Eni celebra su 70 aniversario con celebraciones de Descalzi y Meloni

Eni, la autoridad nacional de hidrocarburos, fue fundada en 1953 y ahora, 70 años después, la empresa celebra el aniversario con un evento de celebración. “El elemento distintivo que ha distinguido estos 70 años de historia es la capacidad de Eni de evolucionar en el tiempo, su enfoque pionero y su capacidad de transformar y anticipar los cambios”, dijo el discurso del CEO Claudio Descalzi, seguido del discurso del presidente Giuseppe Zavarana: “ Es precisamente la capacidad de controlar fases, transformarse en el héroe de la novela, montarlo y controlarlo sin sufrirlo en absoluto, y en esto precisamente radica una de las principales características de Eni, una de sus principales fortalezas, y uno de los mayores factores de su éxito, y es la característica que ha distinguido a la empresa a lo largo de su trayectoria, desde 1953 hasta la actualidad, que se ha ganado prestigio, admiración y respeto en todo el mundo desde su nacimiento. en comparación con los gigantes del petróleo y el gas de la época, pero son capaces de impulsar al país hacia años de milagro económico.

Con una facturación de 132 mil millones de dólares y un beneficio neto de casi 14 mil millones de dólares en 2022, Eni es uno de los líderes de la industria italiana. La primera ministra Giorgia Meloni también envió un vídeo para celebrar el hito: “Celebrar los 70 años de Eni significa celebrar los 70 años de nuestra historia nacional. En 1953, el año en que nació Eni, Italia era muy diferente de lo que es hoy. La guerra había terminado Hace unos años, y las heridas aún eran profundas. Sin embargo, los italianos ya se habían levantado de nuevo, y estaban reconstruyendo y sentando las bases de aquel milagro económico que había convertido a Italia en una potencia económica mundial. Hay que recordar que no fue una tarea fácil. porque muchos no veían con buenos ojos la idea de que Italia pudiera convertirse en un país fuerte con un sistema industrial igualmente sólido. En 1953, Eni – como subrayó el Primer Ministro – ya era capaz de abastecer al triángulo industrial del norte con la energía lo necesitaba. Y ya no era carbón, sino metano, del que el valle del Po es rico. Una “nueva” fuente que Italia y Europa no estaban acostumbradas a utilizar en aquella época. Italia parte de nuevo de ese metano, y el país, junto con Eni, suministra energía a precios competitivos, lo que permite a nuestras empresas y productores ser competitivos en el mercado global. Este es un punto de inflexión que hará de Italia la potencia industrial que es ahora”.