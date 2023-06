En un triunfo geológico, los científicos están perforando una ventana en el manto de la Tierra

La nueva campaña, de un barco perforador oceánico llamado DECISIÓN JOIDESTécnicamente, no se perforó en el manto, y el agujero no fue el más profundo jamás perforado debajo del fondo del océano. En cambio, los investigadores excavaron en una “ventana tectónica” especial en el Atlántico Norte, donde el taladro no tiene que hacer un túnel sino golpear la tierra. Aquí, la roca del manto ha sido empujada más cerca de la superficie a medida que el fondo del océano se desintegra lentamente en las cercanas Dorsales del Atlántico Medio.