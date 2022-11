«En Rsa lo redujeron a un esqueleto» – Corriere.it

De clarida salvatore

La denuncia llega vía Facebook de su médico de confianza, Fulvio Tomaselli, y sigue a la pareja del actor, quien padece demencia senil.

La denuncia proviene del médico del demandante. Lando Bozanka. Lo hace con una publicación en Facebook y dice: Trágico misma sombraacurrucado en la cama, El esqueletoagotado, en gran medida Brillante. Es casi imposible, recordándolo en sus películas o en el escenario, creer que estas palabras se refieren al actor que fue el pasado agosto. 87 años. Sin embargo, su médico lo habla en esos términos. fulvio tomaselli. Me gustaría mostrarles fotos de Lando Bozanca, en el hospital urgente (?) a Complejo Médico Gemili A partir del 8 de noviembre -continúa-. La privacidad no me detiene, pero sí el respeto por un ícono italiano de fama mundial. declarado “cuidado amoroso” En hospitalización en Rsa (Residencia de Salud, ed.) Desde el 27 de diciembre, abrumé a un hombre que caminaba y hablaba hace un año.

Caerse de una silla de ruedas Pero, en los más de trescientos días desde que Buzzanca encontró “refugio” en el Templo, Su condición se deteriorará mucho.. Denuncié este caso el 5 de agosto, como médico de confianza -escribe Tomaselli-. Ahora es aún peor… y las estrellas… se ven… bajo un mismo techo… gracias por el gran apoyo… la gerencia. Por lo que sabemos será actor y líder por más de dos semanas Fue internado en la Enfermería Gemelli por Consecuencias de caerse de una silla de ruedas que han sido necesarios durante mucho tiempo. después, después ya se golpeo la cabeza fue traído hospital para implementar cada investigaciones es necesario. READ Gemma Galgani, condiciones de salud preocupantes: los fanáticos temen lo peor para ella - Democrat

Compañero: desnutrición y escaras Para recalcar toda la historia -siempre en redes sociales- también aparece la explosión de su pareja Frances del Valle: 36 años menor que Buzzanca, estuvo a su lado durante seis años y el matrimonio fracasó por la intromisión de sus hijos. La República de Sudán del Sur, como Fulvio Tomaselli y yo hemos deplorado públicamente, destruyó a Lando Bozanka en 11 meses. Hoy corrió a Gemelli, donde finalmente se curó. Desnutrición Y el dolor de cama. espero que no sea el caso Demasiado tarde! – También escribes en Facebook -. ¿Quién tiene el “Encarcelado“Un hombre sano, fuerte y libre como Lando hizo cumplir la Ley 6/2004 (es decir, la norma que introdujo la FundaciónGestión de soporteed.).

acusaciones contra niños One Ads (oficial de apoyo, ed.), en línea con los niños, con el consentimiento del juez de tutela -Della Valle luego señala con el dedo-, hizo todo porque Lando Buzzanca no llegué a casa. Este es un hecho documentado. Descanso vergonzoso. La referencia de la mujer, que ha estado involucrada en los últimos años con Lando, es que los niños han puesto una figura de tutor por parte de su padre porque El sufre de demencia y entonces incapaz de entender y querer. Durante la pandemia, mi hermano y yo acudimos al juez de tutela para que le nombrara encargado de apoyo a la herencia -en vista de su estado de salud- explicó no hace mucho su hijo Massimiliano-. Serie de exámenes CTU Confirmar problemas con la comprensión y la capacidad de recordarDificultad para comprender y recordar. Así que a mediados de 2020 se contrató a un oficial de apoyo. READ ¿Qué hace hoy la ex estrella de Amici?

Términos Buzzanca Su estado, que usted sepa, no es grave. Buzzanca no corre peligro de vida. Pero es su edad y peso lo que afecta su salud. Condición física general, en persona ya no está claro. además infección quien fue encontrado al ingreso al hospital, en recuperación. a ella Resignación Fue presentado de este modo. Incluso si su nodo de ubicación futura aún debe resolverse en este punto.

