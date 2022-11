De Felipe nunca ha estado tan enojado.

los Adelantados amigos de María de Felipe Una indicación de que la grabación perturbada acaba de terminar. Los alumnos, profesores y Queen Mary están de vuelta en los estudios de Canale 5, pero parece que un episodio tenso se transmitirá el domingo 27 de noviembre de 2022. La señora de la casa parecía realmente loca con algunos de los alumnos de la escuela. . ¿la razón? De acuerdo con los avances antes mencionados SuperGuidaTVMaría se vio obligada a ser ejecutada Medidas disciplinarias severas Porque no todos, incluidos los cantantes y bailarines, se involucran en la limpieza de la casa en la que viven.

Los profesores, el equipo editorial y la propia de Philippi siempre han exigido firmemente que los estudiantes respeten la casa en la que viven. Pero los niños obviamente no entendían muy bien la gramática. María muestra inicialmente a los presentes la película que relata las condiciones de la casa, destacando la falta de limpieza por parte de algunos de los alumnos. María de Felipe estaba muy enfadada con todos los chicos., es legible. Este momento parece haber ocupado una gran parte de la grabación, ya que estaba allí. ‘una discusión muy larga’.

Quien no ayuda a limpiar en casa de Amici no apareció Así, la conductora vaticinó que daría “nombres de gente que no hace nada”. Los informes lo proporcionan “Ni siquiera se vio a una De Philippi exasperada cuando los de los sketches la hicieron esperar durante los episodios de la velada para dar la calificación”..

El dueño de casa confirmó que entre los estudiantes del concurso de talentos se formaron tres categorías: “Los que hacen más de lo debido, los que hacen lo correcto y los que nunca hacen nada”.. Todo el mundo parece estar decepcionado por el hecho de que aquellos que se dan cuenta de que nunca ayudan en las tareas de la casa no se levantan.

Además de María, los profesores también “sobre la base de la guerra”. realmente, Rudi Zerbi decidió enviar a NDG a un desafío inmediatoCon la aprobación de Lorella Cuccarini. De los videos parece que el estudiante no es muy cooperativo. En este punto, Raimondo Todaro, incapaz de desafiar a uno de sus alumnos, le pidió a Alessandra Celentano que lo hiciera con matias. Por el contrario, la profesora de baile le pidió a su compañero de clase que enviara el mismo desafiando gianmarco.

causar acción disciplinaria “Un auténtico lío con retos inmediatos, mal humor y posibles acciones a futuro”. Al-Zerbi confirmó, de hecho, que no terminaría así. Rudy predijo que durante la próxima semana tomaría ‘Medidas muy serias’. ¿Cómo fueron esos dos primeros desafíos instantáneos?

Mattia bailó y ganó Con las voces de Emmanuelle Law y Alessandra Celentano. Todaro, por su parte, se abstuvo de votar. No solo eso, el bailarín latinoamericano Tim ganó la audición, pero como castigo De Filipe no lo dejó bailar. Además, el estudiante ni siquiera tuvo éxito en la tarea que le encomendó Celentano. Todaro parecía enojado con Mattia, ya que cometió el mismo error sobre la limpieza de la casa en el último número.

Las cosas no le fueron bien a Gianmarco. Su desafío se congeló. El bailarín actuó con la melodía de Insuperabile de Rakumi, pero tuvo que abandonar el estudio. Solo Emmanuel Le votó por él, de hecho Todaro prefirió a su rival Ginevra. La decisión quedó en manos de Celentano, quien sin embargo Rompió su carta y pidió tiempo para reflexionar.. Por lo tanto, no se sabe si Gianmarco será eliminado o si seguirá siendo parte del programa de talentos.

Ante esta triste situación de Gianmarco por Amici 22, Ramón no contuvo las lágrimas. Este último se mostró ansioso por defender a su compañero de clase, señalando que en realidad era uno de los estudiantes que siempre se ocupaba de las tareas de la casa. Sin embargo, Al-Zerbi aconsejó al bailarín que se desquitara con sus compañeros que no se levantaron y asumieron sus responsabilidades.

El mismo Gianmarco admitió que no entendió la decisión de su mentor de mandarlo a apuñalar. Sigue grabando con Desafío directo a NDGque se ganó a Michelle. Después de eso, María revela quiénes son los alumnos que se dedican constantemente a limpiar la casa.

Predicciones Amici 22: Concurso de Cantantes y Concurso de Bailarines

Los jueces del concurso de cantantes de versiones fueron Cristiano Malgoglio, Irama y Federica Gamba. Un ex alumno de Amici también presentó al público su canción Ali. Justo en uno de los últimos episodios, Erama sorprendió a AaronDirecto desde Estados Unidos. El cantante regresó a Italia y de inmediato se dirigió al lugar que lo vio crecer artísticamente. En esta ocasión, Irama obtiene el doble platino, que decide dárselo a María, a quien le debe mucho.

Cabe señalar que en las siguientes clasificaciones, los primeros tres lugares aparecían en pantalla y estaban marcados en verde, mientras que todos los demás lugares estaban marcados en rojo esperando ver quién sufriría. Otra acción disciplinaria. Los profesores tenían que elegir entre sus alumnos si aceptar o no el desafío inmediato, si cambiar a una alternativa o optar por la exclusión inmediata.

Aarón 9-

angelina 9

tommy 8.5

federica 8

Niveo 7++

camarilla 7+

Pequeño G 7-

END 7- –

Cera 6.5

Aaron y Tommy, que estaban entre los tres primeros en la clasificación, escaparon a pesar de las medidas disciplinarias. Cuando se volvió a preguntar a los alumnos quién no siempre participaba en la limpieza, Aaron, Tommy y Little J se levantaron. , quienes asumieron sus responsabilidades.

Los tres cantantes aplicaron de forma independiente. inmediatamente después, De Filippi reveló a quién limpian siempre los estudiantes: Megan, Madalena, Krika, Rita y Ramón. Sin embargo, los chicos estaban ansiosos por señalar que Federica y Ludovica también estaban involucradas.

Nancy Bertie fue juez de la competencia de baile.

Isabel 9

ramon 9-

Igual 8.5

Magdalena 8+

Gianmarco 9-

Rita 7.5

7- Matías

Samuel 6+

megan 6- –

Luis 5

Amici 22, grabado, episodio 27 noviembre 2022

mientras grababa, interpreté a arisa Enseñar a los niños a tocar una canción con perdón parece ser lo más difícil del mundo. Federica gana la prueba de Marl. En cuanto a la carrera inédita, fue la segunda ganadora entre Crica y Federica esta semana. Pero parece que durante el registro, debido al caos que se desató con la acción disciplinaria, “Había poco tiempo para la alegría”..