En el partido con López, con Garner Kids

Pasaron los meses (las primeras fotos de ellos juntos comenzaron a circular en mayo de 2021, Revísalo aquí) Pero la pasión entre ellos Jennifer López NS Ben Affleck Siempre es el cielo. Después de todo, cuando te recuperas después de 17 años, una serie de amigos y muchos niños, el sentimiento de necesidad debe ser fuerte y arraigado.

Pasión por el juego

I Benifer Fueron presionados juntos en un juego de la NBA. Los dos pasaron la tarde jugando al margen en lugar de concentrarse en el juego de baloncesto entre Los Angeles Lakers y los Boston Celtics. Tokatin, besos, cara a cara: Jennifer Lopez y Ben Affleck Están enamorados más que nunca. La cantante apostó por el perfecto estilo JLo, que consistía en una chaqueta vaquera y unos vaqueros a juego. Ambos han sido firmados EntrenadorAsí como el bolso blanco con detalles de piel colocado en el suelo. Correa de tobillo de cuero negro con tachuelas de tacón extra alto Alexander McQueen. Un récord diferente para Ben, impecable en negro.

Con los otros hijos de Jennifer

El actor usó el mismo abrigo para conocer a otros Jennifers en su vida. Si, en la vida Ben Affleck No hay solo Jennifer López pero también Jennifer Garner. Los actores se separaron en 2015 y formalizaron el divorcio en 2018. Sin embargo, Affleck y Garner comparten tres hijos y siempre han demostrado que son cómplices y vinculados por el bien de los niños. En la noche de padres en la escuela, Ben y Jennifer se conocieron en Santa Mónica. Con tanto gastado en común, la pareja parecía estar muy cerca de los abrazos y las bromas. En un momento pareció haber un debate bastante acalorado, pero ciertamente no hubo falta de acuerdo. Ben Jennifer’s Two: ¡Ahora mismo está disfrutando de ambos!

