Funeral Lina Wertmüller 11 de diciembre de 2021 en Roma, funeraria en Campidoglio 10 de diciembre de 2021

funeraria para Lena Wertmoller, el gran director fallecido hoy en Roma, estará expuesto en el Campidoglio. El alcalde de Roma lo anunció en Twitter, Roberto Gualtieri: “Con Lina Wertmüller va la leyenda del cine italiano, la brillante directora que hizo películas llenas de ironía e ingenio, la primera mujer nominada al Oscar a la Mejor Directora. Roma finalmente se despedirá con la instalación de una funeraria en el Capitolio. “Pecca

pompas fúnebres Estará abierta en el Auditorio Protomoteca de 10 a 20h. El ingreso, desde la escalera de Vignola, se permitirá a quienes tengan corredor verde y de acuerdo con la legislación vigente sobre medidas relacionadas con el contraste y para contener la propagación del virus Corona. El funeral tendrá lugar el sábado 11 de diciembre a las 11:30 en la Iglesia de los Artistas de Roma.

Muchos comentarios de quienes agradecieron al director. El presidente de la República, Sergio Mattarella, expresó su más sentido pésame a “la experta directora y pensadora que, a través de su destacada trayectoria cinematográfica, ha dado vida a películas y personajes inolvidables”. Leemos en una nota de Quirinale. Y el ministro de Cultura, Dario Franceschini, añade: “Italia lamenta la muerte de Lina Wertmoeller, una directora que, con su estilo único e inconfundible, dejó una huella perdurable en el cine y en el mundo. La primera directora nominada por un Premio de la Academia “. Pasqualino Settebellezze en 1977, Premio de la Academia al Logro Durante la vida de 2020, ha tenido una carrera larga e intensa, entregando un trabajo con el que cada uno de nosotros estará asociado para siempre. Gracias, Lina”.

“Un doloroso homenaje a Lena Wertmüller, un genio cinematográfico y cívico”, Aniversario de la Asociación Nacional de Partidarios de Italia. “Cuando Pasolini, Scola, Monicelli, Magni, Proietti, Falqui o Lina se van, te sientes mal y te preocupas por todo el mundo que se va con ellos. Todo su mundo lo crearon, para mejorar la vida de todos, y desde el día siguiente nosotros Debo tratar de preservar pero, hoy, no lloro por el maestro, el genio, que se ha ido. Sufro, voy a sufrir con todo el vacío insuperable que me va, pero lloro una verdad personal e íntima. Lloro la última representante de los familiares de la vida que he vivido hasta ahora, La última superviviente de mi pasado, incluso lejos. Lloro por los recuerdos de la familia que me unió a ella de niña, lloro por la hermana de mi padre, ella no lo hizo. Me encanta que la llame, pero sobre todo lloro mi tía ”, recuerda la idea del actor Massimo Wertmoeller, en Facebook, Tía Lina.

“Italia – agrega – ha perdido recientemente las referencias básicas. Los dueños de la calidad, lo mejor, la inteligencia, el arte y la cultura. Sabemos cuánto puede servir la cultura hoy, porque sigue siendo el único medio de crecimiento y desarrollo, para el liberación del yo y de la intelectualidad, precisamente como portadores del pensamiento y la cultura. el centro comercial, o la historia de Gran Hermano, o de palabras conmovedoras que no dan una obra maestra cinematográfica “.