Sienna redimida, tabloides condenados ‘Así que arruinaste mi vida’ – Corriere.it

Desde Paula de Carolis

Miller ‘j’acusó’ al Tribunal Superior de Londres: “Estoy solo contra los millones de Murdoch. Los investigadores pagaron dinero para revelar mi embarazo, mientras yo acusaba a mis amigos y familiares de haber filtrado todo”

Si a cambio de daños El periódico escapó sin una declaración de culpabilidad, y Miller consiguió que un juez de la Corte Suprema comentara sobre el trabajo del tabloide, que también intentó cerrar las audiencias de prensa. el el solMiller explicó que obtuvo información médica confidencial, que descubrió en 2005, a través de investigadores privados y otras fuentes que pagó el diario, que la actriz estaba embarazada. Miller sostiene que el gerente el sol, Rebecca Brooks, ahora directora ejecutiva del imperio mediático británico de Rupert Murdoch, llamó a su agente y le prometió que no daría la noticia, solo para aceptar su palabra. Miller dijo que las acciones del tabloide la llevaron a tomar decisiones sobre su “cuerpo con el que tenía que vivir todos los días”. La actriz, que tiene una hija de nueve años, no dio a luz al niño que llevaba en ese momento..

el el sol Y sus periodistas “casi me arruinan la vida”.Miller explicó en la corte, traduciendo treinta películas, incluyendo “Layer Cake (The Pusher)”, “Alfie”, “American Sniper” de Clint Eastwood, y muchas de las obras teatrales que le trajeron gran éxito en Londres. “Su comportamiento me ha lastimado, dañado mi reputación y, en algunos casos, es irreparable, Me llevó a acusar a amigos y familiares de vender información sobre mí. Me arroja a un estado de miedo y paranoia extremos “. Además de Brooks, Miller señaló con el dedo a Nick Parker, quien sigue siendo parte del personal del periódico hasta el día de hoy. “Mis amigos y familiares – dijo – fueron sometidos a escuchas telefónicas y otras prácticas ilegales”, que el tabloide niega en lugar de usarlo. Sin embargo, Miller es el último de una larga lista de personajes que posee desde entonces. el sol Y del periódico News Group, los periódicos recibieron una gran compensación de Hugh Grant al futbolista Paul Gascoigne, alias Jazza, al cantante Ronan Keating.