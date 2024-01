En el Abierto de Australia, Sinner jugará contra Rublev en cuartos de final. Ruso: “Estoy en problemas…”

será Andrei Rublev descuento para Yannick Siner En el Cuartos de final SubordinarCampeonato Abierto de Australia. El tenista ruso, nº5 del mundo, ha eliminado al ídolo de su país Alex de Miñaur Después de una larga batalla 5 de septiembre (6-4, 6-7, 6-7, 6-3, 6-0). Nació veintiséis años Él vuelaGanó 15 títulos de trabajoincluido el torneo Masters 1000 de Montecarlo durante 2023. Antes de llegar a los Grand Slams que abren la temporada de Grand Slam, Rublev ganó el Hong Kong Lo que llevó a que sus ingresos profesionales aumentaran. 21,65 millones de dólares.

La temporada pasada, Sinner y Rublev se enfrentaron dos veces. En las semifinales A VienaDonde la selección de Tirol del Sur ganó 7-5 y 7-6, en octavos de final Solías amarme. También en Florida, el tenista italiano se impuso en dos sets (6-2, 6-4). En total Sinner fue un éxito. Cuatro de seis cara a cara. Los únicos gritos de Rublev se produjeron mientras Blue se retiraba. 2022 En octavos de final Roland Garros Y en 2020 en Viena.

Con no poca cantidad de sarcasmo (y tal vez un poco… mitoDe hecho, el ruso comentó así su próximo rival tras la victoria sobre De Miñaur: “Jannik es otro jugador que tenía Temporada irreal El año pasado y resultados realmente sorprendentes este año. Me pegó la última vez y no sé qué decir: Parece que estoy en problemas.”. despues de vencer Karen KhachanovSinner en cambio se centró en grandes elogios por publico australianoBromeó sobre la posibilidad de enfrentarse al ídolo local D Miñaur en cuartos de final: “En ese caso el ambiente no sería muy adecuado para mí…”, bromeó. Fue diferente.

Ahora Sinner está listo para jugar sus cartas contra los rusos. Quien gane el desafío tendrá que enfrentarse a uno de ellos. Noël Djokovic Y taylor fritzQue se enfrentarán en los otros cuartos de final del lado izquierdo del cuadro del Abierto de Australia. Sinner llega a cuartos de final sin perder un set: ante los holandeses Tienda Van de Zandschulp Y Jesper de Jong, en la parte superior de la semilla no. 26 Sebastián Báez Y a Khachanov le dejó sólo un total 34 partidos.

El camino de Rublev fue diferente: tuvo que afrontar un primer partido complicado ante el brasileño Thiago Siboth Salvajelo venció en 5 sets y luego lo derrotó. Christopher Eubanks Y Sebastián Korda En tres sets, antes de que Jamal jugara 4 horas y 14 minutos Contra De Miñaur. ¿Total gastado en el campo? Once horas y 40 minutos. En cambio, Sinner llega a cuartos de final con 8 horas de juego detrás. En la práctica, hay un partido menos, aunque difícil. En la noche del martes al miércoles todo esto podría importar.