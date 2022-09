Elisa Eswardi, adiós a la abuela Lucrecia en Instagram

Elisa IswardMe despido de su abuela Lucrezia a través de una publicación de Instagram y de inmediato recibo las más sentidas condolencias de fans, amigos y colegas: la presentadora, que siempre ha estado asociada con Memè, como ella la llamaba, publicó una foto muy hermosa de ellos sonriendo juntos y abrazados. .

Elisa Eswardi, publicación en Instagram

Presentador Elisa Eswardi Anunció la muerte de su amada abuela Lucrezia a través de una linda publicación en su perfil de Instagram. Pocas y sencillas palabras, pero que nos cuentan la vida amorosa entre una abuela y una nieta.

“Hola Mimi, abuelaTambién escribió mientras publica dos fotos: en la primera se pueden ver sus manos entrelazadas, mientras que en la segunda aparecen juntos, sonriendo y abrazándose frente a la cámara.

Muchos mensajes de condolencia para ella y todos sus familiares por la pérdida de la mujer, y La Presentadora responde de a poco a cada uno de los comentarios como agradecimiento por estar tan cerca.

Elisa Iswardi y el amor de la abuela Mimi

Elisa isoardés No es sólo la mujer fuerte y valiente que hemos visto en la televisión, especialmente con motivo de su participación enisla famosa; En Instagram, también está ansioso por mostrar otra parte de sí mismo, que es en parte hija y nieta. ama a su familia. Especialmente su abuela Lucrezia.

De hecho, fue en octubre de 2021, cuando la presentadora publicó dos fotos con su linda abuela en su perfil social, diciéndoles todo el amor que siente por ella y la dificultad de no poder verla siempre como ama.

“Mimí, así la llamo desde chiquita, abuela Lucrecia”, son las primeras palabras de un mensaje de larga data. “Cada vez que la veo me doy cuenta de cuánto Lo siento, no pude hacer más tiempo para ella.Afortunadamente poder volver a hablarle y ver en sus ojos la misma luz y fuerza que me veo a mí mismo. Los abuelos dejan una huella en nuestra alma para toda la vida. Concluyó agradeciendo a todos los que se preocupan por los ancianos.

Una bandeja de pasteles y una visita a su querida abuela en la residencia de ancianos: símbolo de una gran sencillez y un gran corazón, a pesar de los diversos compromisos que la llevaron más lejos de lo habitual.

Los compromisos televisivos de Isawardi

De hecho, de 2018 a 2020, la presentadora compartió ray ono con prueba de cocinero Pero no solo. En 2020 participa como competidor en Bailando con las estrellas, demostrando que es muy buen bailarín y simpático presentador; Y no acaba aquí, porque al año siguiente se embarcó en una aventuraisla famosadonde fue capaz de dejar de lado toda comodidad para enfrentarse a toda la imprevisibilidad de la naturaleza, aunque en ese momento Obligado a retirarse por lesión.

Después de un largo período de ausencia como presentador, pero precisamente dos años después del final de prueba de cocineroCorrientemente Elisa Iswardi vuelve a la televisión A partir del domingo 11 de septiembre con me gustaría decirte que, el nuevo programa en Rai 2; Un nuevo desafío, que definitivamente podrá ganar.