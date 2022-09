Laura Puccini no canta “Bella Chiao”: “Nada de propaganda política”

El presentador invitado no hizo ninguna pregunta y la transmisión continuó como si nada. Pero la negativa a cantar algunas tonadas del tema “Bella ciao”, que fue muy popular en el país tras el éxito de “La casa di carta”, no pasó desapercibida en las redes sociales, donde fue lanzada de inmediato.

.

Entre los diversos tuits, algunos fueron escritos por

Claramente está enojado por lo que se vio durante el episodio. La diputada socialista Adriana Lastra comentó: “La negativa a cantar una canción antifascista dice mucho de la señora Laura Bossini y nada positivo”. El eurodiputado socialista Ibán García se hizo eco de lo dicho: “Ni con los demócratas ni con los nazis. Lo mismo”.

Sin embargo, la cantante de Rumania no se quedó callada ante las numerosas críticas que recibió y quiso explicar con todo detalle el motivo de su gesto en directo. “

, ni de derecha ni de izquierda -escribió en sus redes sociales-. Llevo 30 años cantando lo que pienso de la vida. A todos les parece claro que el fascismo es una vergüenza absoluta. No quiero que nadie me use para propaganda política.

“.

La póliza no puede cancelarse ni de rica ni de esquerda.

Lo que pienso de la vida lo canto desde hace 30 años.

Que el Fazismo es verguenza me parece obvio para todos. No quiero que nadie me use propaganda semi-política.

No inventes lo que no soy.

-Laura Pausini (@LauraPausini) 13 de septiembre de 2022