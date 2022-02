El rover Yutu-2 descubre globos de cristal en el otro lado de la luna

Las dos bolas de cristal vistas por Yutu- 2 rover. imagen : Zhiyong Ziao et al., 2022 / Science Bulletin

Un par de globos de vidrio transparente, cada uno de más de media pulgada de grosor, se han visto en un cráter de impacto cerca de la luna. Polo Sur. T Es el primero de su tipo en ser descubierto en la luna.

nuevo Investigación En el Science Bulletin describe “la primera detección de esferas de vidrio macroscópicas y transparentes en la Luna”. Es posible que las perlas se hayan formado por el calor generado por un efecto violento O tal vez de la actividad volcánica temprana. El resultado es importante ya que las esferas de vidrio “registran información importante sobre la formación del manto y la historia de los volcanes lunares y los cráteres de impacto”, según la investigación. Dirigido por Zhiyong Xiao, un Profesor asociado en el Laboratorio de Investigación Astrobiológica y Ambiental Planetaria de la Universidad Sun Yat-sen en Guangzhou, China.

“Esferas de vidrio transparente”, dicen los científicos Describiéndolos, fueron vistos por el Yutu- de ocho ruedas. 2 rover. el vagabundo como parte de China La misión Chang’e 4 está investigando actualmente las diferencias químicas (el equivalente lunar de “geólogo”) y las diferencias químicas entre los lados cercano y lejano de la Luna. El pequeño rover aterrizó a un ancho de 115 millas (186- kilómetro ) Cráter Von Kármán el 3 de enero de 2019. Este gran cráter está ubicado dentro del cráter mucho más grande Cuenca Aitken– La cuenca de impacto más grande de la luna – cerca del polo sur de la luna.

ese Yutu- 2 Tropezar con el cristal no es nada especial, con objetos esparcidos por la mayor parte de la superficie de la luna. Lo que hace que estos artículos especiales sean únicos es su gran tamaño y su naturaleza translúcida. El vidrio lunar tiende a ser pequeño, mide menos de 1 mm (0,04 pulgadas) , pero los astronautas del Apolo lograron descubrir algunas cuentas grandes como estas. Las dos bolas en la boquilla de von Karmann tienen entre 0,5 y 1 pulgada (1,5 cm- 2,5 cm), de ahí su descripción de tamaño “macroscópico”.

Pero mientras que las muestras de Apolo eran oscuras y tenues, las cuentas recién descubiertas son “translúcidas o semitransparentes y exhiben un brillo vítreo”, escribieron los investigadores. Yutu ha descubierto otras cuatro cosas similares. Cámara panorámica 2, pero la resolución de la imagen no fue lo suficientemente clara como para que los científicos pudieran identificarlas como bolas de cristal. .

Indica la forma y ubicación de estas bolas. Son gafas de efecto, no Objetos enviados desde otros cuerpos o productos planetarios Actividad volcánica. Las esferas de vidrio se forman a partir del calor intenso de grandes choques, a medida que los silicatos se licuan y adquieren una forma esférica cuando se transmiten por el aire. Se lanzan bolas líquidas al cielo y se enfrían rápidamente. de vuelta a la superficie como el cristal.

Las erupciones volcánicas pueden hacer lo mismo, pero los volcanes no han estado activos en la Luna durante algún tiempo. Además, las propiedades de estas perlas no son realmente consistentes con la actividad volcánica, dicen los científicos, argumentando que son colisiones de vidrio causadas por “fusión anortósica”. La anortosita lunar es un tipo de roca ígnea común en las tierras altas lunares cerca del Polo Sur. Una limitación del artículo es que no se puede determinar la composición exacta de las perlas.

Los científicos dicen que las perlas de vidrio se formaron recientemente o fueron expuestas recientemente. La parte superior del regolito lunar se cubre en menos de 100.000 años, “lo que indica que los glóbulos pueden ser muy pequeños”, según el documento. Un evento de colisión reciente probablemente hizo que las perlas se movieran, depositándolas en la superficie.

Objetos similares se encuentran en la Tierra, y se nombran taktet. Los científicos sospechan que este macroscópico Las cosas son una característica común de la luna. y que las otras bolas “serán abundantes en las alturas lunares”.

tú también- 2 Llegó a los titulares en diciembre del 2021 cuando vio un forma extraña en el horizonte lunar. Este objeto, que fue llamado la “cabaña misteriosa”, resultó ser rocas de forma irregular.