El rastreador gigante de la NASA en movimiento a medida que se acerca el lanzamiento del cohete lunar gigante

Ayer, ingenieros y técnicos de NASA's Kennedy Space Center in Florida drove Crawler Transporter-2, which will carry NASA's Moon rocket to the launch pad, to the doors of the Vehicle Assembly Building (VAB). Soon, the 6.6-million-pound crawler will go inside the VAB and slide under the Space Launch System rocket and Orion spacecraft placed on the Mobile Launcher. Technicians will finish up preparations to transport the rocket traveling at a top speed of 1 mph to Launch Complex 39B for a wet dress rehearsal test ahead of the Artemis I launch.

This week, the Kennedy team also completed painting the NASA worm logo on the Space Launch System solid rocket boosters. While painters added parts of the iconic logo before the segments were stacked, they had to wait until the boosters were fully assembled to finish the job.

Además, el equipo continuó transportando 20 plataformas que rodean el cohete Space Launch System y la nave espacial Orion antes de instalarlo el 17 de marzo para la prueba beta. El ensayo será la última gran prueba de la misión Artemis I y garantizará que el cohete, la nave espacial, el equipo de tierra y el equipo de lanzamiento “duerman” para el lanzamiento.

Cobertura, se establecen actividades para el primer lanzamiento del cohete Mega Moon de la NASA

La NASA llevará a cabo una teleconferencia el lunes 14 de marzo para discutir la próxima aparición del cohete Mega Moon de la agencia y la nave espacial integrada para la misión lunar no tripulada Artemis I.

El cohete Space Launch System Integrated y la nave espacial Orion están programados para lanzar la plataforma de lanzamiento 39B en el Centro Espacial Kennedy de la NASA en Florida el jueves 17 de marzo.

La llamada a los medios comenzará a las 5:30 p. m., hora del este, después de completar una revisión de preparación para la prueba, que determinará si la agencia está lista para seguir adelante con las actividades de la misión. La convocatoria será retransmitida en directo por la agencia sitio web.

Entre los participantes de la conferencia telefónica:

Tom Whitmer, Director Asociado de Desarrollo de Sistemas de Exploración, Sede de la NASA en Washington

Mike Sarafin, director de la misión Artemis, sede de la NASA

Charlie Blackwell Thompson, director de lanzamiento de Artemis, programa de sistemas terrestres de exploración de la NASA, Kennedy

John Honeycutt, Gerente del Programa del Sistema de Lanzamiento Espacial, Centro Marshall de Vuelos Espaciales en Huntsville, Alabama

Howard Ho, Director del Programa Orión, Centro Espacial Johnson en Houston

La cobertura en vivo del lanzamiento comienza a las 5 p. m. EST el jueves 17 de marzo e incluirá notas en vivo del administrador de la NASA, Bill Nelson, y otros invitados. La cobertura se transmitirá Televisión de la NASALos aplicación de la NASAy la agencia sitio web.

In the stand, la NASA realizará una prueba final anterior conocida como ensayo de ropa mojada, que consiste en cargar un archivo SLS propellant tanks and conducting a launch countdown.

The rollout involves a 4-mile journey between the Vehicle Assembly Building and the launch pad, expected to take between six and 12 hours. Live, static camera views of the debut and arrival at the pad will be available starting at 4 p.m. EDT on the Kennedy Newsroom YouTube channel.

Through Artemis missions, NASA will land the first woman and the first person of color on the Moon, paving the way for a long-term lunar presence and serving as a steppingstone on the way to Mars.