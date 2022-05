El problema de los desechos orbitales de la Tierra está empeorando y las soluciones políticas son difíciles

Una de las mayores amenazas para la expansión en curso de la humanidad en el espacio es la propagación de desechos en la órbita terrestre baja. Durante un panel de discusión en la Conferencia Ars Frontiers a principios de este mes, tres expertos describieron el problema e identificaron posibles soluciones.

Caleb Henry, analista senior de Quilty Analytics, explicó que el problema de los desechos es casi tan antiguo como los vuelos espaciales. Durante la carrera espacial de la década de 1960, la Unión Soviética y los Estados Unidos a menudo lanzaban cohetes sin tener en cuenta la trayectoria de las etapas superiores.

“Cuando pones cosas en el espacio, simplemente no desaparecen, como ocurre con la mayoría de la basura”, dijo Henry. “Los desechos en el espacio no son biodegradables. El resultado es que tenemos decenas de miles de pedazos grandes de desechos que miden 10 centímetros o más de largo. Y luego, dependiendo de a quién le preguntes, hay millones de pedazos que tienen menos de 10 centímetros de tamaño, muchos de ellos en órbita terrestre baja”.

Pero en los últimos años, los estados se han vuelto más responsables de administrar sus etapas superiores. Entonces, en lugar de simplemente dejarlos volar después del lanzamiento, el combustible se bloquea para sacarlos de su órbita y llevarlos a la atmósfera de la Tierra o ponerlos en órbitas lejos del sistema Tierra-Luna. Pero el problema de los escombros fue más allá de las etapas de misiles gastados.

Mas problemas

El segundo factor en la formación de desechos espaciales son los cientos o miles de desechos generados por las pruebas antisatélite. Rusia, Estados Unidos, China e India han realizado pruebas de misiles tierra-espacio para demostrar su capacidad para derribar satélites de otros países. Recientemente, después de una escandalosa manifestación rusa En noviembre que amenazó a la Estación Espacial Internacional, Estados Unidos se comprometió a poner fin a tales pruebas y alentó a otras naciones a hacer lo mismo.

Encima de este fondo de escombros existentes, hay un nuevo problema. Con el auge de Internet de banda ancha desde la órbita terrestre baja, de los grupos Starlink y OneWeb existentes y los próximos planes de Amazon, Telesat y otras compañías, se espera que la cantidad de satélites en órbitas ya saturadas crezca en un orden de magnitud o más, dijo Therese Jones. , director de políticas de la industria satelital de la Asociación.

“Tenemos decenas, si no cientos, de miles de satélites que se lanzarán durante la próxima década más o menos”. dijo Jones. “Como referencia, ahora hay alrededor de 5,000 satélites en órbita [there will be] Una explosión exponencial en el número de satélites. Y la gran mayoría de ellos quiere estar entre 400 y 600 km sobre la Tierra. Así que esta área se está volviendo cada vez más concurrida”.

Un desafío importante en la gestión de los desechos actuales y el próximo desafío de órbitas cada vez más pobladas es que cada país tiene su propio entorno regulatorio y hay poca coordinación internacional.

¿alguna solución?

“No se trata solo de las barreras técnicas para eliminar los escombros”, dijo Dave Hebert, vicepresidente de comunicaciones de marketing global de Astroscale. “También hay desafíos políticos y económicos. ¿Quién es responsable? ¿Quién paga? ¿Cuánto están pagando? ¿Cómo vamos a responsabilizar a la gente?”.

Nominalmente, la regulación de los desechos espaciales se rige por el Comité de las Naciones Unidas sobre la Utilización del Espacio Ultraterrestre con Fines Pacíficos. Pero debido a que esta es una organización basada en el consenso, si Rusia, China o Estados Unidos no están de acuerdo, no pasará nada.

Todo lo que existe ahora son pautas no vinculantes centradas en la sostenibilidad a largo plazo, dijo Jones. Elogió a la administración de Biden por tomar una posición sobre las pruebas antisatélite y pidió al gobierno de los EE. UU. que tome medidas adicionales.

“Creo que el trabajo que el gobierno de EE. UU. tiene que hacer sobre una base bilateral y multilateral, sobre la base de la coordinación y la gestión, con países afines para llegar a algún lado”, dijo. “Y una vez que comencemos a lograr que otros países se inscriban, se convierte en un comportamiento normal en el espacio al que Rusia y China se adhieren tácitamente, incluso si no firman. Así que creo que ahí es donde debemos ir”.

