El presidente de la ULA dice que el cohete Vulcan se retrasará hasta 2024 después de problemas con el sistema terrestre

United Launch Alliance no verá el debut de su cohete Vulcan de próxima generación en 2023, como estaba previsto anteriormente.

La directora ejecutiva de la compañía, Tori Bruno, anunció el retraso En el sitio de redes sociales X domingo. United Launch Alliance estaba trabajando en el primer vuelo del propulsor de elevación en Nochebuena, desde la Estación de la Fuerza Espacial de Cabo Cañaveral en Florida.

Bruno hizo el anuncio después de que la compañía intentara completar una prueba de abastecimiento de combustible de todo el cohete, conocida como ensayo húmedo.

“El coche funcionó bien”, escribió Bruno. “El sistema terrestre tuvo algunos problemas (de rutina) (se están corrigiendo). Hemos estado ejecutando el cronograma durante mucho tiempo, por lo que no hemos terminado del todo. Me gustaría un WDR completo antes de nuestro primer vuelo, así que “Probablemente estará terminado en Nochebuena. Peregrine Next Window Es el 8 de enero”.

Peregrine es la carga útil principal del cohete, un módulo de aterrizaje lunar construido por Astrobotic que tiene como objetivo llevar experimentos científicos de la NASA y otras cargas útiles a la luna. Tiene ventanas de lanzamiento específicas para llegar a la Luna e intentar aterrizar en condiciones de iluminación ideales.

A partir de la información del comentario de Bruno, parece que el trabajo para corregir los sistemas terrestres de abastecimiento de combustible de Vulcan (el propulsor de la primera etapa es metano, con el que United Launch Alliance nunca ha trabajado antes) tomará tiempo suficiente para evitar otra operación de abastecimiento de combustible. Pruebas antes de la ventana de lanzamiento del cohete a finales de diciembre. Por lo tanto, el próximo intento de lanzamiento probablemente tendrá lugar a más tardar el 8 de enero.

anuncio

ritmo ligero

Ha sido un año lento para United Launch Alliance, que dominó la industria de lanzamientos de EE. UU. hace una década. La compañía lanzará sólo tres cohetes este año calendario: la misión secreta NROL-68 en un cohete Delta IV Heavy en junio, la misión “Silentbarker” de la Oficina Nacional de Reconocimiento en un cohete Atlas V en septiembre y dos satélites del Proyecto Kuiper. Para Amazon Atlas V en octubre.

Este es el número total de lanzamientos más bajo de la compañía desde su fundación en 2006, cuando se combinaron los negocios de cohetes de Lockheed Martin y Boeing.

Parte de la razón del menor total es que United Launch Alliance está haciendo la transición de su flota histórica de cohetes Delta y Atlas a Vulcan, que apunta a ser más competitivo en precios con otras ofertas comerciales, como Falcon 9 y Falcon Heavy de SpaceX. Misiles. El Vulcan tendrá una gran demanda una vez que comience a volar con regularidad.

Sin embargo, otro factor es que el bajo costo y la confiabilidad de los cohetes Falcon han quitado el trabajo de lanzamiento comercial y gubernamental a United Launch Alliance. SpaceX ha aumentado constantemente durante la última década mientras United Launch Alliance luchaba por competir.

Si bien Bruno solo lanzó tres cohetes en 2023, SpaceX lanzó en varias ocasiones tres cohetes en tres días durante este año calendario. Es probable que SpaceX termine el año con entre 95 y 100 lanzamientos.