Colmillo de mastodonte revela patrones migratorios en América del Norte

El fósil de mastodonte fue encontrado por primera vez en una granja en 1998 por Kent y Jean Pesheng, quienes estaban excavando turba en su propiedad. Luego, los arqueólogos excavaron los restos de un mastodonte Buesching. Su esqueleto, que mide 9 pies (2,7 m) de alto y 25 pies (7,6 m) de largo, ha sido estudiado desde 2006.

Una mirada cercana al cráneo de un mastodonte mostró que murió cuando la punta del colmillo de otro hombre perforó el lado derecho de su cráneo. Murió a unas 100 millas (160 kilómetros) de su casa, según un nuevo estudio publicado el lunes en Proceedings of the National Academy of Sciences.

El primer autor del estudio, Joshua Miller, paleoecólogo y profesor asociado de investigación geológica en la Universidad de Cincinnati, dijo en un comunicado.

El noreste de Indiana sirvió como zona de apareamiento de verano para los mastodontes, y el estudio encontró que esta criatura solitaria migraba anualmente al norte de su hogar durante los meses de invierno durante los últimos tres años de su vida. Los investigadores estimaron que el antiguo animal tenía unos 34 años cuando murió. “Usando nuevas técnicas de modelado y un poderoso conjunto de herramientas geoquímicas, pudimos demostrar que los machos de animales grandes como Buesching migran cada año a sus lugares de apareamiento”, dijo Miller. Daniel Fisher, codirector del estudio, ayudó a excavar el mastodonte durante los últimos 24 años. Es profesor de paleontología en la Universidad de Michigan y director del Museo de Paleontología de la Universidad de Michigan. Fisher cortó una sección larga y delgada del centro del canino derecho, que mide 9,5 pies (3 metros) de largo. Al igual que el estudio de los anillos de los árboles, el análisis del colmillo de un mastodonte reveló cómo interactuaba con su paisaje cuando era adolescente y durante los últimos años de su vida. “Tienes toda una vida extendida por delante en ese colmillo. El crecimiento y el desarrollo del animal, además de su historia de cambios en el uso de la tierra y el cambio de comportamiento, toda esa historia se captura y registra en la estructura y formación del colmillo”, dice Fisher. dijo. READ Así celebran los astronautas el Día de Acción de Gracias en el espacio Cuando era joven, un mastodonte se quedó cerca de casa con su manada dirigida por hembras en el centro de Indiana antes de separarse y aventurarse por su cuenta, al igual que los elefantes modernos. Como un solo vehículo, el mastodonte viajaría 20 millas (32 kilómetros) cada mes. análisis canino La migración fue fundamental para que las mascotas jóvenes encontraran lugares donde pudieran reproducirse mientras vivían en climas duros y fríos. Pero fue difícil para los investigadores determinar sus rangos geográficos. La búsqueda de isótopos de oxígeno y estroncio dentro de los colmillos de mastodonte revela parte de esta idea. Los colmillos de mastodonte, como los colmillos de elefante, tienen nuevas capas de crecimiento que se forman cerca del centro a lo largo de su vida. La información sobre la hora de su nacimiento se puede encontrar almacenada en la punta del canino, mientras que su muerte está en la capa en la base de los caninos. Cuando los mastodontes masticaban arbustos y árboles y bebían agua, los elementos químicos de sus comidas también se almacenaban en sus colmillos. El análisis químico de micromuestras de diferentes capas caninas del mastodonte de Buesching se ha asociado con ubicaciones geográficas donde los elementos han cambiado según el paisaje, así como con fluctuaciones estacionales. Estos datos se pusieron en un modelo de movimiento que los investigadores desarrollaron para rastrear esencialmente cuándo, dónde y cómo viajaba. “Cada vez que entrabas en la estación cálida, el mastodonte de Buesching iba al mismo lugar, bam, bam, bam, repetidamente. La claridad de esa señal fue realmente inesperada y emocionante”, dijo Miller. READ Dueños de perros advirtieron sobre virus altamente contagiosos que se propagan por el sur de Florida - CBS Miami A continuación, los investigadores quieren estudiar los caninos de otros animales para ver si pueden hacer descubrimientos similares.

“Futuro ídolo adolescente. Explorador amigable. Alborotador. Especialista en música. Practicante ávido de las redes sociales. Solucionador de problemas”.