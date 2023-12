Un extraño truco de ataque de pánico se está volviendo viral en TikTok

Si te encuentras en la cúspide de un Ataque de pánico– Ritmo cardíaco acelerado, sensación de fatalidad o peligro, dificultad para respirar, mareos: el TikTokker parece haber encontrado una posible solución. “Mi terapeuta me dijo que comiera Warhead cada vez que sintiera que se avecinaba un ataque de pánico”, dice la mujer. video. “Y cuando digo que nunca he encontrado nada que me saque más rápido de la agonía de un ataque de pánico, lo digo en serio”. La mujer se refería al dulce agrio que hace fruncir los labios y, si bien puede parecer una solución extraña para la ansiedad, algunos expertos coinciden en que este truco puede ser útil.