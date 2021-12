‘El odio abrumador de Maurizio Gucci’ / ‘Estaba en la cama cuando murió’

Patrizia ReggianiLa ex esposa de Maurizio Gucci revivió su historia con Maurizio Gucci en los micrófonos de “Quarto Grado”, transmitida por Rete 4 conducida por Gianluigi Nuzzi. Estas fueron sus palabras: “Conocí a Maurizio el 23 de noviembre de 1970, y él vivía donde vive un amigo mío. Ambos fuimos a una Concierto en Via dei Giardini: Yo personalmente le lancé un anillo de compromiso a la persona con la que estaba. Esa noche, vi a Maurizio señalándome … Estaba vestido de rojo, con medias rojas y zapatos rojos. Sin embargo, se negó a bailar conmigo, y luego descubrí la razón: sus pies estaban llenos de agua, porque esa noche estaba lloviendo y por eso no podía bailar ”..

En un momento, Gucci le dijo a Patricia Reggiani que se enamoró de ella, y luego de un período de noviazgo, la boda tuvo lugar en la iglesia de San Sipulcro el 28 de octubre de 1972. Milán. El padre de Maurizio no estuvo presente en “Sí”, ya que pensaba que la futura esposa de su hijo aventurero. Acogió con amargura esta ausencia, pero admitió como madre que estaba distraída: “Olvidé a mis hijas en la tienda, y luego me di cuenta porque dije, ‘Bueno, me perdí algo …’.

Después de unos años de matrimonio, Patricia Reggiani le dijo a Quarto Grado: “Maurizio tenía confusión al pensarlo, en la cabeza”. Por eso, a principios de los noventa, el chico fue sacado del trabajo, se alejó de ella y hubo un despido muy caro. Sin embargo, Reggiani estaba celoso, enojado y cautivado. Bina Orima, quien se convirtió en su consejero inseparable. Mientras tanto, Maurizio tenía una nueva pareja, Paola Franchi, pero Patrizia no aceptaba que su exmarido viviera sin ella: “Qué abrumador fue el amor, todo este odio persigue”.

Así, Patricia Reggiani llegó a planear el asesinato de Maurizio, quien salió de la casa el 27 de marzo de 1995 y se dirigió a la oficina de Palestro Road, donde encontró a un asesino que lo mató con una pistola: “el estaba en la cama, porque la niñera sabía que llegaba tarde, así que me llamó alrededor de las 10 y me dijo que encendiera la televisión. Tengo entendido que Maurizio está muerto “.. Durante dos años, las investigaciones policiales no arrojaron resultados útiles, hasta que el 8 de enero de 1997, Filippo Nene, exdirector general de Criminalpol, recibió una llamada telefónica: era un hombre que le dio alguna información útil sobre el asesinato de Maurizio Gucci. y que, de hecho, abrió el camino para llegar a la verdad.

