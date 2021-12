Arisa es la ganadora de Dancing with the Stars 2021- Corriere.it

Desde Ariana Askion

El cantante, que compitió con el maestro Vito Coppola, ganó la copa del espectáculo de danza Rai1 presentado por Mili Carlucci. El segundo lugar fue la modelo Bianca Gascoigne

He cambiado porque he descubierto que me encanta bailar y me siento como uno de los muchos que se arriesgan: pueden fallar y pueden hacerlo. En este caso, creo que hice bastante. Y Arissa Realmente lo hiciste: está ahí Ganador de Dancing with the Stars 2021. La cantante, que compitió con la profesora de baile Vito Coppola, logró vencer a la modelo Bianca Gascoigne en el duelo final: eso no me lo esperaba para nada, muchas gracias por llevarme a este punto. Gracias a todas las personas que conocí en este viaje. En cambio, Morgan y Sabrina Salerno (también ganadores del Premio Especial del Jurado) llegaron con tercios iguales.