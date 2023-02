El nuevo mapa muestra todas las cosas del universo

Los investigadores utilizaron datos del Dark Energy Survey y el Antarctic Telescope para volver a calcular la cantidad total y la distribución de materia en el universo. Descubrieron que hay aproximadamente seis veces más materia oscura en el universo que materia normal, un hallazgo que se alinea con mediciones anteriores.

Pero el equipo también descubrió que el asunto estaba menos agrupado de lo que se pensaba anteriormente, un descubrimiento detallado en un él se sentó de Tres Todos los trabajos de investigación han sido publicados esta semana en Physical Review D.

la Encuesta de energía oscura observa fotones de luz en longitudes de onda visibles; la Telescopio del Polo Sur La luz se ve en longitudes de onda de microondas. Esto significa que el Telescopio del Polo Sur está monitoreando el fondo cósmico de microondas, la radiación más antigua que podemos ver, que se remonta a unos 300.000 años después del Big Bang.

El equipo presentó los conjuntos de datos de las encuestas involucradas en dos mapas del cielo; Luego superpusieron los dos mapas para comprender la imagen completa de cómo se distribuye la materia en el universo.

dijo Eric Baxter, astrónomo de la Universidad de Hawái y uno de los coautores del artículo de investigación. Lanzamiento. “La alta precisión y solidez de las fuentes de sesgo de los nuevos resultados constituyen un caso particularmente convincente de que podemos comenzar a descubrir agujeros en nuestro modelo cosmológico estándar”.

materia oscura Algo En el universo no podemos observarlo directamente. Sabemos que existen debido a sus efectos gravitatorios, pero no podemos verlos de otra manera. La materia oscura constituye aproximadamente el 27% del universo, Según CERN. (La materia ordinaria constituye aproximadamente el 5% del contenido total del universo). El 68% restante Consiste en energía oscura, una categoría aún no confirmada distribuida uniformemente por todo el universo y responsable de la expansión acelerada del universo.

El Dark Energy Survey todavía tiene tres años de datos para analizar, y el Telescopio del Polo Sur actualmente está analizando de nuevo el fondo cósmico de microondas. Mientras tanto, el Telescopio Cosmológico de Atacama (en lo alto del desierto homónimo de Chile) está realizando un sondeo de fondo muy sensible. Con los nuevos microdatos de la investigación, Los investigadores pueden poner un archivo estándar cosmológico Ejemplo de prueba dura.

En 2021, Atacama El telescopio ayudó a los científicos a idear a Nueva medición precisa Para la edad del universo: 13.770 millones de años . Una mayor investigación sobre el fondo cósmico de microondas también podría ayudar a los investigadores a lidiar con la tensión del Hubble, un desacuerdo entre dos de las mejores formas de medir la expansión del universo. (Dependiendo de cómo se mida, los investigadores propusieron dos números diferentes para la tasa de esta expansión).

A medida que los métodos de observación se vuelven más precisos y se recopilan y analizan más datos, esta información puede retroalimentarse en modelos cosmológicos más grandes para determinar dónde nos hemos equivocado en el pasado y llevarnos a nuevas líneas de investigación.

