El Master Chef Niccolò Califano lo cortó hoy de esta manera: nadie esperaba eso de él

Niccolò Califano en Masterchef fue particularmente apreciado por la mayoría de los espectadores: pero ¿qué hace hoy un aspirante a chef?

Masterchef es Uno de los programas de cocina de televisión más seguidos.: Familias enteras se reúnen frente a la pantalla para elegir a su concursante favorito.

Uno de los chefs aficionados más famosos del mundo.La última versión de Masterchef Italia Sin duda fue Niccolò Califano.

el Un joven médico de Rávena Alcanzó bastante fama gracias a su participación en la 13ª edición del programa de cocina.

El niño llevó ambas emociones al programa Intentan contar su historia a través de los platos que se sirven.

Niccolò Califano: medicina y cocina en un talento extraordinario y muy creativo

Niccolò Califano, graduado con honores en medicinaEligió participar en el famoso desafío entre los aspirantes a chefs para poner a prueba todas sus habilidades culinarias. En poco tiempo logró entrar en el corazón de los espectadores por su espontaneidad y simpatía, y en el corazón de los jueces por su talento innato en la cocina.

Antes de participar en el espectáculo, Niccolò vivía una vida bastante dinámica. Nacido en Alemania y trasladado a Italia tras la separación de sus padres, siempre mostró inclinación por la medicina, terminando sus estudios con las más altas calificaciones. pero El éxito académico no era suficiente para él y el joven quiso buscar un camino que le permitiera expresar su creatividad..

Niccolò Califano después de Masterchef: la vida actual de un chef aficionado

Durante su recorrido en Masterchef, Nicolo vivió momentos de gran emoción. Comenzó con un plato principal destinado a su novia de entonces, Ludovica, pero durante las distintas etapas del programa se hizo muy cercano a la competidora ganadora de Masterchef, Eleonora.. El momento de la eliminación del joven médico fue muy emotivo, pero Niccolò no se desanimó e inmediatamente anunció que no tenía intención de renunciar a su pasión por la cocina.

Después de su experiencia como chef aficionado, Niccolò volvió a su profesión de médico, pero no abandonó la cocina. No solo: Niccolò también explora otras formas de expresión artística, experimentando con su pasión por la actuación en la Academia Mariscotti.. Mientras tanto, cada día, durante las pausas de su trabajo como médico, Niccolò presenta diversas recetas a través de sus canales sociales y comparte fotos y vídeos de sus creaciones culinarias. Los platos que publica el joven chef tienen mucho éxito y los seguidores no pierden la oportunidad de elogiarlo y poner en práctica sus consejos.