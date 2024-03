El insulto de Acerbe y Juan Jesús: Qué pasa ahora y a qué se arriesga el defensa del Inter

Era difícil imaginar una peor manera de celebrar. Un día de heroísmo dedicado a la lucha contra el racismo. Hasta ahora después Inter de Nápoles el caso Inmaduro Su tamaño aumentó gradualmente hasta alcanzar… Duras palabras de Juan Jesús, que representa el punto de no retorno y enfatiza la urgente necesidad de aclarar las cosas más que nunca. El día empezó con La decisión de SpallettiSe acordó con el interesado que Acerbi sería excluido del viaje del equipo estadounidense y la comunicación se realizó a través de A. Nota de la FIGC Se destacó cómo el aficionado del Inter reveló los hechos al técnico y a sus compañeros, explicando que su comportamiento “no tuvo ninguna intención difamatoria, deshonrosa o racista”. La negación parecía referirse sólo a las intenciones, pero dejó abiertas dudas sobre qué declaración se pronunció realmente. Y luego tenía razón Acerbe que volvió en tren a Milán, para ser más claroEl propio Spalletti siguió de cerca la conferencia: “No dije ninguna palabra racista.“Llevo 20 años en el fútbol y sé lo que digo, estoy tranquilo”, afirmó el defensa. “Por lo que me dijo Acerbe, no fue un episodio de racismo”, comentó. Del seleccionador nacional.





