“Se disculpó y luego mintió” Fallo de hoy del juez deportivo – Corriere.it

Sin embargo, la cuestión no termina aquí. Y no sólo porque Napoli publicó un vídeo de “declaración”. Con los rostros de algunos de sus jugadores y muchas frases antirracistas, entre ellas “Se acabó el tiempo de la indiferencia”. Pero sobre todo porque por la tarde, tras escuchar las palabras de Acerbi, Jesús respondió al italiano en Instagram. Y lo hizo con igual crueldad y claridad: “Para mí la cuestión se cerró ayer sobre el césped con las disculpas de Acerbe, y francamente hubiera preferido no volver a algo tan vil como lo que sufrí. Pero hoy leo declaraciones de Acerbe que son completamente inconsistentes con la realidad de los hechos, con lo que él mismo dijo ayer en el campo y con la evidencia que también demuestran los vídeos y los labios francos en los que me pide perdón. Entonces no estoy allí. El racismo se lucha aquí y ahora. “Vete, negro, sólo eres un negro”, me dijo Ashbery. Después de protestar ante el árbitro, él admitió que había cometido un error y me pidió disculpas, luego también agregó: “Para mí, negro, es un insulto como cualquier otro”. Hoy cambió su historia y afirma que no hubo ningún insulto racial. Tengo algo que añadir.”