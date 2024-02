El gol de Theo Hernández decide

23:24

23.05 horas

Las palabras de Mazzarri tras el Milán-Napoli

11.02 p.m.

Theo Hernández: “¿Scudetto? Lo pensaremos cuando desafiemos al Inter”

“Estoy muy contento con esta victoria. Fue un partido difícil, el Napoli es un equipo fuerte. Trabajamos bien y ganamos. ¿Mi objetivo? El trabajo no estaba listo en el entrenamiento. Estoy feliz de hacer felices a los aficionados y al equipo. “A veces no jugué bien pero ahora estoy entrenando bien”. Liao es un jugador increíble. A veces no marca pero da asistencias. La gente no ve el trabajo que hace todos los días en el campo. Theo Hernández añadió: “¿Cuándo será el partido contra el Verona? El Inter lo pensará. Ahora pasemos a la Europa League”.

22:54

22:43

96' – Amonestación para Theo Hernández

Amarilla para Theo Hernández, que detiene a Politano con un error garrafal.

22:36

89' – Simic está cerca de marcar un gol en propia meta, al palo completo

Simic arriesga demasiado más allá de Lindstrom y envía el balón al poste. El Napoli está a un paso del empate.

22.35 horas

87' – Leao devora el segundo gol en un contraataque

Otro error de Liao, lanzó un contraataque frente a Giulini, le envió el balón por el medio a Theo Hernández, pero fue impreciso y Di Lorenzo detuvo todo.

22:32

86' – Juan Jesús es amonestado, está amonestado

Juan Jesús fue amonestado tras una falta con el brazo abierto sobre Theo Hernández. Fue amonestado y se perderá el partido contra el Génova.

22:27

80' – Doble cambio para el Milan

Jovic y Jiménez por dentro, Giroud y Pulisic por fuera

22:24

76' – Doble cambio para Napoli

Entran Lindstrom y Oliveira, salen Zielinski y Mazzocchi

22.17

70' – ¡Qué oportunidad para Leo!

Liao desperdicia una gran oportunidad de duplicar el marcador. Pero desperdició su derecha: Musa sabía motivarlo en los contraataques.

22:16

68' – Kvaratskhelia dispara con el pie derecho, pero Minyan se muestra cauteloso

Kvaratskhelia intentó disparar con el pie derecho desde el borde de la portería, pero el disparo pasó por el centro y Maignan lo bloqueó.

22.13

66' – Doble cambio para el Milan

Musa y Simic están adentro en lugar de Bennacer y Kajaer.

22:08

60' – Politano casi marca

Politano estuvo cerca de marcar con un bonito zurdazo que se fue cerca del poste por la derecha de Minyan. El exjugador del Inter entró bien en el partido.

22:02

55' – Cambio Nápoles

Se marcha Simeone y entra Raspadori

22:02

54' – ¡Qué oportunidad, Simeone!

A Bennacer le falta apoyo y pasa a Simeone, y su disparo se va desviado de la portería.

22:01

53' – Bennacer se adelanta personalmente

Bennacer lo intentó con la zurda, pero el balón se fue desviado de la portería. Poco después, Liao también corrió la misma suerte, ya que el balón acabó muy alto.

21:57

50' – Politano intenta con la zurda

Politano aprovecha la oportunidad y regresa y dispara con el pie izquierdo, pero el disparo sale débil

21:55

48' – Qué emoción para Giolini

Giulini estuvo a punto de cometer un error fatal en un irresistible disparo de Florenzi al inicio de la segunda parte, pero supo resarcirse en dos periodos.

21:52

Inicio de la segunda parte con Politano sustituyendo a Ostegaard

Vamos a empezar de nuevo. Politano en el campo en lugar de Ostegaard. Primera sustitución de Mazzarri, que vuelve a la zaga.

21:35

Termina la primera mitad

De momento, el cuarto gol de Theo Hernández en Liga lo decide. No es un partido sorprendente hasta ahora. Cada equipo tuvo una oportunidad y el Milan supo aprovecharla. La diferencia ahora mismo está toda aquí.

21:23

36' – Problemas para Calabria, Florenzi

El capitán del Milan tiene que marcharse por un problema muscular y en su lugar entra Florenzi.

21:15

28' – El Milan está cerca de duplicar su ventaja

Leao desafía a Golini con un disparo al arco. El Milán intenta aprovechar el momento y el Nápoles siente la punzada.

21:12

+++ 25' – Gol del Milan: Se abre el camino para Theo Hernandez en el minuto 25 +++

El Milan rompió el empate con la primera acción. Muy bien Leao, que ve la introducción de Theo Hernández y le brinda una brillante asistencia. El lateral izquierdo supera brillantemente a Gollini.

20.57

Minuto 10 – Simeone cerca de marcar

La primera gran ocasión del partido la tuvo Simeone, que falló tras un centro raso de Kvaratskhelia.

20.50 h

Hombros en las gradas

En las gradas también estuvo presente el técnico de la selección Luciano Spalletti

20:46

Nada más empezar, empieza el partido Milán-Napoli

El gran desafío ha comenzado en San Siro: ha comenzado el Napoli. Funciones del árbitro del partido.

20:29

Miloso sobre el inicio de Zielinski en el Milán-Nápoles: “No hay excepciones”

Mauro Miloso, director deportivo del Napoli, comentó la elección del Napoli antes del partido Mazzarri Para empezar, presentaremos a Zielinski. “La elección de Mazzarri apoya la premisa de que el Club no tiene nada contra Zelenskiy, al contrario. Creemos que es un jugador muy válido, que puede ayudarnos hasta el final de la temporada. No hay barreras contra él, incluso si su contrato no termina. renovado.” Nudo”.

20.25 horas

Merritt en las gradas, gastroenteritis

Merritt no estará en el banquillo esta noche debido a un ataque de gastroenteritis que sufrió unas horas antes del partido.

20:23

El mensaje de Giulier a Nápoles

El cantante Guillier, un gran aficionado del Napoli que terminó segundo en San Remo, envió un dulce mensaje en vídeo al equipo.

20.13

Milán en el campo con la nueva cuarta camiseta

El Milan lucirá la nueva cuarta camiseta negra.