FCIN1908 / Inter, Inzaghi encuentra a Brozovic para la Fiorentina. Y según Vidal...

Son una pequeña parte del personaje, los dichos que hizo Arturo Vidal Ayer durante una entrevista con los medios sudamericanos. El centrocampista tiene un temperamento fuerte incluso fuera de la cancha, no estamos diciendo nada nuevo. En el Inter -según recopila FCinter1908- las palabras sobre su futuro no hicieron mucho ruido, ya que el jugador está a punto de expirar su contrato. El momento es incorrecto más que cualquier otra cosa. Y si las cosas no salen bien, algunas entrevistas destacan aún más. No es seguro que los nerazzurri prefieran pagar una multa o que en todo caso se dé a conocer el veredicto. A menudo, este tipo de bucle se resuelve internamente sin mucho ruido. Hoy, cuando sea necesario, Vidal e Inzaghi podrán discutir y explicar. Pero la prioridad en este momento definitivamente está enfocada en la carrera en el campeonato, el trabajo que hay que hacer y el objetivo que no perdemos de vista.