El estado de salud de Massimo Ranieri tras caerse del escenario y ser hospitalizado en Cardarelli

Massimo Ranieri tiene una costilla rota y varias contusiones: está dolorido y lamenta la interrupción del espectáculo ayer debido a un accidente grave, su caída de una escalera al podio. El recorrido se detuvo. Noche dolorosa pero básicamente tranquila. Massimo Ranieriun famoso cantante, actor y director en Nápoles mal accidente Durante la exposición en Teatro Diana de Nápoles, distrito de Vomero, En la tarde del 6 de mayo. Ranieri, de 71 años, se cayó de una escalera en medio del escenario mientras cantaba, posiblemente tras pisar en sentido contrario. EL ARTISTA – EL NUNCA ANTES Pérdida de consciencia – Inicialmente fue rescatado por la gente de la platea -entre los que también se encontraban los médicos-. Al mismo tiempo, 118 fueron alertados y llegaron rápidamente por Luca Giordano, donde se encuentra el teatro histórico en la cima de la colina; Ranieri conducía hacia Primeros auxilios en el Hospital Cardarelli de Nápoles Se le realizaron pruebas diagnósticas y se mantuvo en observación por sospecha de trauma torácico y contusiones diversas. marco de antunesresponsable de Flender Produzioni, sostiene que Ranieri no tuvo repercusiones más graves que el mal accidente. Boletín Médico Massimo Ranieri Hablando de la respuesta de los médicos de Cardarelli Fractura de costilla, contusión en hombro derecho y columna lumbar. A través de su medio, el artista manifestó su “pesar por el boicot al espectáculo” titulado “Sogno o son desto”, en el que presentaría a sus fans todas sus mejores, más queridas y más famosas canciones.

Marcha Negra de Milán: saludos romanos a Sergio Ramelli y pancarta “Honrando a los camaradas caídos”

READ "Tuve un infarto. En los campos huelo a mi madre »- Corriere.it Suspendida gira “Sueño o Despierto” Un espectáculo se agotó, como suele suceder en Diana, uno de los lugares napolitanos favoritos de Ranieri para sus espectáculos. Los tiempos de recuperación se anuncian en orden de semanas.Por ahora, el cantante de “Perdere Amore” se tomará un descanso para poder regresar a su amado teatro de la mejor manera posible: su gira incluyó paradas en Parma después de veladas en Nápoles y luego en Cesena, Sanremo, Livorno, Roma y Terni. pero fue suspendido. Cientos de testimonios de solidaridad y deseos de pronta y completa recuperación en las redes sociales de cada uno de sus fans y compañeros -y siempre a través de las redes sociales- También algunas ironías sobre la hospitalización de CardarelliEl propio Hospital de Nápoles se ha visto envuelto en una tormenta en los últimos días debido a los largos tiempos de espera de los pacientes en la sala de emergencias. (Artículo actualizado por última vez el sábado 7 de mayo a las 10:30 a. m.)

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });

“Nerd de la cerveza en general. Ninja independiente de las redes sociales. Aficionado al alcohol incurable. Propenso a ataques de apatía”.