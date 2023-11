El caso de Paris Bercy y el malhechor: el descuido de la salud de los jugadores es controvertido y los tenistas y el público deben protestar

No era lo ideal para mí jugar tan tarde, pero agradezco a la afición, incluso a la que se quedó despierta en casa. A ver cómo me siento mañana.

En definitiva, el propio Yannick no sabía si jugaría, también porque su partido de octavos de final contra Alex de Miñaur no era en la sesión de la tarde, sino en la última sesión del día, es decir, estaba previsto que se disputara. lugar “no antes de las 5 p. m.”

2:45 am. Feliz de que Jannik Sinner haya ganado, pero según el calendario de París no hay preocupación por la salud de los jugadores.

Y aquí llegamos a la cuestión realmente seria detrás de todo esto que, independientemente de la afirmación de Ruud de que es “uno de los mejores jugadores del mundo”, Habría sido peligroso incluso si MacDonald hubiera fallecido. : No es aceptable que los jugadores tengan que salir al campo después de un tiempo determinado. Claro, son profesionales y les pagan por hacerlo, pero no se trata de mecánicos o personas que trabajan regularmente en turnos nocturnos y planifican sus vidas en consecuencia. Hablamos de dos personas que organizaron su jornada para jugar sobre las 20.30 horas (con un poco de tolerancia, claro) y se encontraron saliendo al campo a una hora en la que ya deberían haber estado dormidos en el hotel.

Para aquellos que piensan que un partido de tenis es “sólo” un partido de tenis, parémonos a analizar Lo que realmente significa estructurar un día en torno a una reunión : Se ha configurado la hora de la alarma; Hay un entrenamiento ligero en el medio; Necesita programar un tiempo de descanso para permitir que su cuerpo se recargue; Necesitas planificar tus comidas para tener la energía adecuada para jugar, pero un estómago libre para no agobiarte. En todo esto, también hay tiempo para encontrar la calma y la concentración adecuadas para el partido. Con un partido alrededor de las 8:30 p.m., ciertamente no te levantarás tarde, y tanto Sinner como McDonald habían estado despiertos durante varias horas y entraron cansados ​​a la cancha. Luego la espera los puso a prueba psicológicamente y los puso nerviosos: Entraron al campo casi cuatro horas más tarde de lo previsto . Además, no sabemos cómo consiguieron alimentarse, pero definitivamente tuvieron que cambiar su plan inicial.

claramente, Si no puedes jugar porque no te has recuperado O si pierdes porque estás demasiado cansado y no es tu culpa, las repercusiones mentales son muchas y ante todo esto es realmente triste ver cómo en una época en la que una persona debería ser el centro de atención, no el lucro, No hay la más mínima preocupación hacia quienes tienen que salir al campo. Porque repetimos, es cierto que son profesionales, pero también son seres humanos, con todos los límites que impone nuestra preciosa pero imperfecta máquina.