Juve, Kulusevski y Bentancur al Tottenham: il comunicato della socialetà

Kulusevski y Bentancur, ¿perchè la Juve cede proprio loro?

Kulusevski al Tottenham, il comunicato dei bianconeri

Si legge sul sito ufficiale: “Juventus Football Club SpA comunica di aver raggiunto un accordo con la società Tottenham Hotspur per la cessione, a título temporal hasta el 30 de junio de 2023del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Dejan Kulusevski a fronte di un corrispettivo di € 10 millones, di cui € 3 millones por la stagione sportiva 2021/2022 e € 7 millones por la stagione sportiva 2022/2023. Inoltre, l’accordo prevee: l’obbligo da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi nel corso della stagione 2022/2023; la facoltà da parte del Tottenham di acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore, qualora detti obiettivi non fossero raggiunti. Il corrispettivo pattuito per la cessione definitiva, in entrambi i casi, è pari a € 35 millones, pagabili in cinque esercizi”. La socialetà bianconera cogli l’occasione anche per salutare l’esterno svedese: Dopo una etapa y mezza le strade di Dejan Kulusevski e della Juventus si se separan. E si separano dopo aver vinto insieme due trofei: la supercopa italiana e la copa italia. I primi due titoli da calciatore professionista. Da questa seconda parte di stagione, Dejan vestirà la maglia del Tottenham Hotspur. Saluta la Juventus dopo 74 presenze, tra tutte le competizioni, che l’hanno portato a totalizzare 9 gol y 10 asistencia. Caratteristiche che ha messo a disposizione della squadra con professionalità e costanza. E noi oggi lo ringraziamo, augurandogli buona fortuna per il suo futuro. Grazie, Dejan!”.

Juve, Kulusevski saluta i tifosi: “Spero di tornare un giorno”

Bentancur oficial del Tottenham, comunicado de la Juve

En relazione alla cessione del centrocampista uruguaiano, la Juve scrive: “Juventus Football Club SpA comunica di aver raggiunto l’accordo con la socialetà Tottenham Hotspur per la cesión a título definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Rodrigo Bentancur Colmán a fronte di un corrección de 19 millones de eurospagabili in tre esercizi, che potrà incrementarsi di ulteriori € 6 millioni al raggiungimento di specifici obiettivi sportivi nel corso della durata contrattuale. Tale operazione genera un efecto económico positivo de alrededor de € 4 millones, già al netto del contributo di solidarietà, degli oneri accessori e di quanto spettante al Boca Juniors a seguito della cessione di tale diritto alle prestazioni sportive”. Così come per Kulusevski, arriva anche il saluto da parte della socialetà: La carriera di Rodrigo Bentancur proseguirà lontano da Torino: il centrocampista uruguayano, bianconero dal 2017, saluta la Juve per proseguire la sua avventura al Tottenham. Ha vinto tanto, Rodrigo: in questi anni è in Serie A il 3° centrocampista con más éxito en el torneo (87, al par de Kessié), dietro solo a Zielinski (101) y Brozovic (90). E a proposito di vittorie, Bentancur saluta la Juve per andare gli Spurs con un palmarès personale di 3 Scudetti, 2 Coppe Italia y 3 Supercoppe Italiano. Grazie di tutto Rodri… ¡y Suerte!”.