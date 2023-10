EE.UU. y Biden huyen en busca de refugio después de que el Congreso suspenda la ayuda a Kiev: “No podemos darle una victoria a Putin”

el cerca Puede que hubiera sido evitable, pero después de que el Congreso de Estados Unidos votara en los últimos días, Joe Biden se encontró ante un nuevo problema en el que pensar: un problema tan grande como Occidente. La ley de amortiguación aprobada por la Cámara y el Senado para evitar obstruir las actividades administrativas en Estados Unidos en realidad no proporciona ninguna ayuda a Ucrania. procedimiento de rutina? No es nada seguro. También es posible que más adelante se añadan medidas de apoyo a Kiev con otras decisiones. Lo cierto es que la Casa Blanca, ante la duda, prefirió hoy empezar a arreglar las cosas. “Si Putin cree que puede permanecer más tiempo que nosotros, se equivoca”, dijo la portavoz Karine Jean-Pierre en una conferencia de prensa. Añadió que Estados Unidos no es el único que apoya a Kiev sino que forma parte de una “coalición internacional de 45 a 55 países”. Estos son precisamente los países a los que Biden pretende tranquilizar ahora. La agencia informó que el presidente de Estados Unidos BloombergQuiere pedir a los aliados que garanticen un apoyo continuo a Kiev. La convocatoria podrá realizarse mañana martes 3 de octubre. «De ninguna manera podemos dejar de ayudar a Ucrania frente a la brutalidad de Rusia – se apresuró a decir ayer Biden después de la votación en el Congreso -. Quiero decirle a Kiev y a nuestros aliados europeos que pueden contar con nosotros. No abandonaremos a Ucrania”.

Pero si la Casa Blanca está tomando medidas es también porque a nivel internacional están empezando a surgir las primeras dudas sobre el apoyo estadounidense a largo plazo a Ucrania. En noviembre de 2024, a poco más de un año, habrá elecciones presidenciales, y el ala Trump del Partido Republicano ha dejado cada vez más claro en los últimos días que la ayuda militar a Kiev no es, como mínimo, una prioridad. Mientras Biden se centra en tranquilizar a los aliados, el Departamento de Estado estadounidense tiene la tarea de interrogar al Congreso. “Quiero reiterar la decepción del presidente porque a pesar del fuerte y duradero apoyo bipartidista a Ucrania en su lucha contra la invasión rusa, la resolución continua aprobada por el Congreso el sábado no incluyó el apoyo tan necesario”, dijo el portavoz de la Casa Blanca, Matthew. Miller, criticando el documento aprobado por los parlamentarios. “Si permitimos que líderes autoritarios como Putin hagan lo que quieran con otras naciones soberanas, toda la Carta de la ONU será destruida. Esto será más costoso y peligroso para el pueblo estadounidense”, añadió.

Créditos de imagen: EPA | El presidente de los Estados Unidos durante una reunión bilateral con Volodymyr Zelensky al margen de la cumbre de la OTAN en Vilna (12 de julio de 2023)

