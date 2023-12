Dos viajes a fin de año para renovar incentivos

Imagen para Anders J. en desempaquetar



En 2023 sólo se instalarán 3.122 GW de energía renovable

(Rinnovabili.it) – Los mecanismos de incentivos introducidos en 2019 ya no garantizan el riesgo con tarifas “adecuadas a la sostenibilidad de las inversiones”. ¿la razón? Los cambios que trae consigo el gobierno Decreto Ley de Seguridad Energética (Decreto Ley N° 181/2023), aparece en el diario desde el 9 de diciembre, y con la última ley de presupuesto, fue aprobado el pasado jueves en el Senado y se espera la aprobación definitiva en el Consejo mañana. Enciende la alarma Incentivos renovables Proviene de Annie Renovabili.

Dos viajes a incentivos renovables

En el último boletín de su Observatorio FER, la Agencia Nacional de Educación se centró sobre todo en la emisión del Decreto Legislativo 181/2023: Aportación de 10€/kW Que todas las plantas de energía renovable de nueva construcción, distintas de la geotérmica y la hidroeléctrica, con una capacidad superior a 20 kW, deberán pagar al GSE en los primeros tres años de puesta en funcionamiento. La contribución que debería alimentar a una Fondo de Compensación y Reequilibrio Ambiental y Territorial Con el objetivo de incentivar a las comunidades autónomas y provincias a acoger plantas de energías renovables. En la lectura de Anniemida en su lugar “Afectará a todos los sectores del sector, a todos los sistemas, sean catalíticos o no, a todos los sistemas desde los residenciales, terciarios e industriales (en autoconsumo, en comunidades energéticas, intercambio in situ, etc.) hasta los sistemas a nivel de servicios públicos. “.

El segundo viaje hacia los incentivos renovables se esconde entre los pliegues Ley de Presupuesto 2024. Una de las disposiciones estipula la imposición de impuestos sobre los derechos de superficie, pagados por los propietarios de las superficies en las que se ubican plantas de energía renovable. De este modo, advierte Ani Renovabili, “A medida que disminuyan los ingresos provenientes del contrato de derechos de superficie sobre el cual los productores construyen plantas, exigirán un mayor reconocimiento económico”..

Las disposiciones combinadas de las dos medidas serán las siguientes: Debilitando el beneficio de los incentivos renovablesEsto hace que las inversiones sean menos apropiadas y, en última instancia, ralentiza aún más la carrera hacia los objetivos de 2030. Es una carrera que, según la Agencia Nacional de Energía, en 2023 no ha alcanzado el ritmo necesario para respetar los objetivos contenidos en Nuevo PNIEC. Si bien los establecimientos de 2022 son equivalentes en los primeros nueve meses de 2023, las cifras “Insuficiente para alcanzar los objetivos de 2030”

En total, en 2023, la capacidad total instalada será de 3.122 MW (2804 MW fotovoltaicos, 305 MW eólicos y 13 MW hidroeléctricos). La energía recién conectada en 2023 aumentó un 57% en comparación con los primeros nueve meses de 2022. “El ritmo de nuevas instalaciones en 2023 no alcanzará el umbral crucial de 10 gigavatios, y esto hará que alcanzar los objetivos que se alcanzarán en los próximos siete años sea más difícil”.concluye Ani Renovabili.