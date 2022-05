Dominica N., “Mara Vinier anda alborotada con Manuel Portozzo: Lo mandó a ese país y canceló la invitada”

Mara Vinier ‘fáncula’ Manuel Portozzoes el sitio DavideMaggio.it Para lanzar la bomba perdida unas horas después del episodio. domingo en El domingo 8 de mayo, reveló no solo que falta el nadador presentador del programa, sino también por qué. Según los informes, a Mara Vinier no le hubiera gustado que Bortozo se reuniera con ella Silvia Tovanen en un bucle muy cierto Salió al aire en Canale 5 recién ayer, sábado 7 de mayo, y así será Llamó a Manuel y a su padre Franco y les dijo que su presencia ya no era bienvenida. Invitado Manuel Bortuzzo salta un domingo en Y DavideMaggio.it Revela el motivo – leemos -. No hay imprevistos que impidan al ex competidor de gran hermano vip Para participar en la retransmisión dominical de Rai 1, pero por voluntad de Mara Vinier ya no se espera su presencia”.

El nadador debería haber mostrado la tan esperada película biográfica con su padre”.nacido de nuevo‘, que se emitirá en su apogeo en Rai1 esta noche solo con Alessio Boni y Giancarlo Comari como Franco y Manuel Portozo. Pero, DavideMaggio.it vuelve a escribir: ‘Sin embargo, el invitado Venier ahora está en llamas, debido a que Manuel estuvo presente ayer por la tarde en Verissimo da Silvia Toffanin. Visto por competencia hace solo 24 horas, para el Sunday Lady en Rai 1 Evidentemente, el post de Manuel ya no interesa.Por el momento, no hay confirmaciones oficiales ni comentarios de los directamente involucrados.

Manuel Portozo Verissimo, entre otros, ha dado mucho que hablar se separa de Lulú Selassieconocido gran hermano vip (emitido en los últimos meses en Canale 5). “La decisión de dejar Lulu fue mía.Dijo, relatando una versión de los hechos diferente a la que dio su exnovia en los últimos días. “Mi familia siempre me ha apoyado en mis planes de vida, pero siempre me han dejado libre para tomar decisiones personales”. La decisión de terminar la relación, tal vez dictada por el reconocimiento de lo diferente que es la vida dentro de Casa del novia vip Y la vida real que le esperaba fuera: “Probablemente – dijo Bortozo a Verissimo – Todo lo imaginé, soñé con muchas cosas que entonces no se harían realidad.Finalmente, respondió a las críticas a la propia Lulu por haberse quedado con una nota de prensa: “Hablé con ella varias veces -añadió Manuel- pero nunca me escuchó. Así que decidí sacar la versión y la bloqueé. Era la única manera de hacerme escuchar. Tal vez para ella la vida real es lo que escribe en las redes sociales, para mí no es así”.