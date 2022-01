Djokovic es libre de residir en Australia. El gobierno decidirá mañana sobre la apelación.

“Estoy feliz y agradecido de que el juez cancele la cancelación de mi visa. A pesar de todo lo que ha pasado, quiero quedarme e intentar competir por el Abierto de Australia. Todavía estoy concentrado en eso. Viajé aquí para jugar uno de los principales eventos”. . Delante de una multitud increíble. En este momento no puedo decir más, pero gracias a todos por estar conmigo a través de todo esto y por animarme a mantenerme fuerte “. Este es el mensaje publicado por Novak Djokovic En Twitter, acompañado de una foto suya al final del entrenamiento en Melbourne.

sin truco

Novak Djokovic Detenido de nuevo, de hecho no. Los rumores de que el tenista serbio, que ganó la apelación contra el gobierno australiano, estaba nuevamente detenido, fueron desmentidos de inmediato. Algunos medios serbios empezaron a correr rumores después de que la familia de Noel, en particular su hermano Djurji, dijera que las autoridades querían “arrestarlo” y “encerrarlo” de nuevo. Mientras tanto, mientras hubo violentos enfrentamientos en Melbourne entre la policía y decenas de manifestantes a favor de Djokovic que gritaban “Free Novak”, el ministro de inmigración decidirá el martes la estadía del número uno en Australia. Alex Hawk. En caso de expulsión del héroe serbio, que admitió mientras tanto Contrajo Covid dos veces, los riesgos de no ingresar al país periférico durante los próximos tres años.

Apelación ganada

La larga y turbulenta jornada empezó con la noticia del llamamiento que había ganado Djokovic tras siete horas de escucha en medio de retrasos y problemas técnicos. Contra la decisión del gobierno australiano de cancelar su visa. El juez Anthony Kelly, que preside el caso, reconoció las gestiones dadas por el tenista serbio: “ El punto que me molesta un poco es: ¿Qué podría haber hecho más este hombre? ”, palabras del juez. Una piedra angular de los argumentos del gobierno se basa en el hecho de que una infección previa con Covid no se considera en realidad una contraindicación médica para la vacunación en Australia. Pero el Tribunal Federal de Australia anuló la decisión de la Commonwealth de dar luz verde a Nole di Para poder participar en el primer torneo de slam de la temporadaA partir del 17 de enero del próximo año. Se admitió que a Djokovic no se le dio tiempo suficiente para proporcionar pruebas suficientes después de que el tenista fue informado de la intención del gobierno de cancelar su visa. “El señor Djokovic dijo que tiene una exención médica”, dijo el abogado Nick Wood, y señaló que “las pautas de inmunización australianas establecen que la vacunación se puede aplazar durante seis meses para las personas que han recibido un diagnóstico positivo de Sars-Cov-2”.

Vi en peligro otra vez

Aquí hay un nuevo desarrollo. A pesar de la apelación que ganó, Djokovic aún corre el riesgo de ser expulsado de Australia. El Ministro de Inmigración, Alex Hawke, ahora puede intervenir personalmente y aun así decidir cancelar la visa por otras razones. Si eso sucede, el caso podría volver a los tribunales porque Novak podría ser expulsado de Australia por hasta tres años. Entonces, los riesgos aumentaron en lugar de disminuir. La decisión tan esperada debería llegar el martes. Así lo confirmaron fuentes informadas por los periódicos “The Edge” y “The Sydney Morning Herald”.

‘He tenido covid dos veces’

Durante la audiencia, Djokovic admitió que había contraído Covid dos veces y no había sido vacunado. ” Contraté Covid en junio de 2020 y nuevamente recientemente. La prueba de PCR dio positivo el 16 de diciembre de 2021 y el resultado fue negativo el día 22 ‘, según el diario The Guardian. Novak agrega: “Me sorprende que no haya suficiente información sobre por qué la Comisión Médica Independiente de Victoria me otorgó una exención médica que confirmó que cumplí con los criterios para ingresar a Australia, según los criterios. Dice que no está en el papel que me leíste que si la prueba de PCR de Covid fue positiva en los seis meses anteriores, y yo podría proporcionar la prueba de PCR negativa y suficiente anticuerpo, se me daría acceso y eso es exactamente lo que sucedió a través del todo el proceso. Así que proporcionamos los registros médicos: di positivo para PCR el 16 de noviembre, dio negativo el 22 de noviembre. Envié un análisis de sangre para detectar mis anticuerpos y tuve suficientes, y se me permitió el acceso a Australia y recibí los documentos que respaldan mi exención médica y la autorización de viaje del gobierno federal.

Nuevo arresto denegado

nuevas noticias Es probable que Djokovic sea expulsado Desde Australia creó una verdadera pelea. En un principio hubo noticias sobre la detención del nuevo tenista en Melbourne. Los rumores fueron confirmados inicialmente por la misma familia y en particular por su hermano Djurji: “ La última información dice que quieren detenerlo. Actualmente estamos consultando con abogados. Novak con su abogado en la sala del tribunal y examina todas las opciones. Fue una gran derrota para las autoridades australianas, por lo que sintieron el golpe, ‘las duras palabras en el especial de televisión serbio Prva’. Sin embargo, fuentes del gobierno australiano y Aus Open, citando a The Age y Sydney Morning Herald, informaron que alguien había sido arrestado en el acto. Más tarde, según The Telegraph, Djokovic salió de la oficina de su abogado acompañado por la policía en medio de una multitud de personas que se habían reunido debajo del edificio para protestar contra su eventual nuevo arresto. Según los reporteros en el lugar, también hubo enfrentamientos entre la policía y los manifestantes coreando “Liberen a Novak”: la policía usó gas pimienta contra las personas que se encontraban en el camino del automóvil. “Vi al menos a un manifestante escupir a un oficial y varios hombres le arrojaron botellas de agua, golpeando a varios agentes”, escribió el reportero del Washington Post Michael Miller en Twitter.

Nadal: ‘El derecho a jugar’

Entonces, a la espera de noticias de una posible descalificación de Djokovic, solo espere hasta mañana, también dijo sobre el tema. Rafael Nadal, quien suavizó un poco el sarcasmo: “A nivel personal, preferiría que Djokovic no juegue en el Abierto de Australia”. Pero luego el campeón de España, el nuevo ganador de la ATP de Melbourne, apoyó a su colega: “Lo correcto es que Djokovic está jugando en el Abierto de Australia”. Sin embargo, en los últimos días, Nadal ha criticado la decisión de Novak de no vacunar: “Aunque pueda más o menos estar de acuerdo en ciertas cosas – prosigue el tenista español ‘Onda Cero – se ha hablado de justicia y creo que eso es lo único más'”. “.