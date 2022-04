Detalles del filtrador – Nerd4.life

Skullzi, el pasajero El que parece haberse especializado en el mundo de Bethesda en los últimos años, ha publicado cierta información potencial sobre Pergaminos del jeque 6 Y otros proyectos en desarrollo en Bethesdaque por supuesto tomamos exclusivamente como rumores dudosos, pero es interesante sobre todo porque la fuente en cuestión parece poder confiar en algunos enlaces potenciales.

En primer lugar, con respecto a The Elder Scrolls 6, el filtrador en cuestión informó que actualmente se encuentra en pleno desarrollo, aunque no en una etapa avanzada, con un lanzamiento que podría ocurrir entre 2025 y 2026, incluso. El nuevo capítulo estará ambientado en hammervilleun entorno caracterizado por una simulación compleja del “sistema político”.

Según Skullzi, en The Elder Scrolls 6, varios elementos como la traición, el matrimonio y la facción serán de gran importancia en el mundo del juego, pero parece que no hay lugar para un dragón, que no aparecerá en el nuevo capítulo.

El filtrador confirma que los equipos de Austin y Montreal en Bethesda Game Studios trabajarán en Spyteam, un nombre en clave que apareció anteriormente para el juego misterioso en proceso dentro de la compañía. Roundhouse trabajará en un juego PvPvE que “puede sorprendernos”, mientras que Zenimax Online trabajará en MMO de The Mandalorian.

Entre otros rumores, habrá un reinicio de Quake “en discusión”, así como Remasterización de The Elder Scrolls y Fallout En desarrollo en InXile. Luego también habrá un juego de estrategia 4X centrado en el universo de The Elder Scrolls, y al final parece que Xbox está transfiriendo una cantidad importante de recursos a Bethesda, para apoyar a la compañía en todos los proyectos en marcha.

Skullzi pone manos a la obra diciendo que son cosas que “escuchó” pero que “no ha confirmado” personalmente, así que tomémoslo como una curiosidad no verificada. En el pasado, el filtrador en cuestión ha publicado varios materiales e información sobre Starfield, algunos de los cuales pueden ser originales, aunque los enlaces nunca se han confirmado.