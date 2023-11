Después de la muerte, esta parte de tu cuerpo sigue viva.

La muerte no pone fin por completo al funcionamiento del organismo en su conjunto, como podría pensarse.

Estamos formados por innumerables facetas, No sólo órganos grandes sino también muy pequeños Lo que asegura el correcto funcionamiento de todo el organismo. Esto tiene un valor extraordinario para la vida misma.

Siempre nos preguntamos qué pasa después de la muerte, no sólo a nivel espiritual, sino también a nivel práctico. ¿El cuerpo se detiene completa e inmediatamente? ¿Está pasando algo?

Lo que queda después de la muerte.

Todas estas son preguntas legítimas y también muy complejas. Si el corazón se detiene al morir Después siguen todos los demás órganos, y en cambio hay algo que no se detiene por completo o al menos no se detiene inmediatamente, sino que continúa su desarrollo.

Tiene que ver con los microbios presentes. Una parte integral de nuestro organismo que continúa viviendo. Aun mas tarde. Tienen un papel esencial en la vida misma y una vez que llegan al punto final, continúan sobreviviendo de forma independiente. Esto se debe a que todo lo que resulta de la descomposición celular que ocurre inmediatamente después de la muerte es en realidad un caldo de cultivo para estos organismos que pueden encontrar alimento y así sobrevivir por mucho tiempo.

Se centran específicamente en la cuestión de la evolución, Los microbios han encontrado formas de adaptarse con el tiempo.Por eso han podido vivir tanto tiempo. En algunos casos pueden hacer esto para siempre. El principio de adaptación es muy especial. Está claro que no estamos hablando de un organismo viable, sino de lo que sobrevive del propio hombre o incluso de los animales, que son capaces de vivir con nosotros y sin nosotros.

Es extraño saber que estos prácticamente tendrán la capacidad de sobrevivir durante mucho tiempo. De hecho, antes de que el cuerpo se desintegre con el tiempo, pasa prácticamente mucho tiempo, en cuyo caso son capaces de reproducirse. Los microbios en el cuerpo, por ejemplo en los intestinos, también continúan su proceso de desarrollo. Cuando el sistema inmunológico falla, no pueden tomar el control.

Obviamente, después de que el cuerpo muere, incluso si se desarrollan microbios y bacterias, ya no importa y no hay riesgos. pero esto Su fuerza y ​​capacidad de adaptación. En cambio, destaca una cuestión diferente que siempre es válida y a la que se debe prestar atención: la adaptabilidad. Esto nos hace comprender lo fuertes que son siempre, no sólo después de la muerte, y por ello también es necesario tener cuidado para no tener problemas de salud.