Desconectados… de la realidad – Federico Albano

Red Bull confirma uno de los mejores conceptos aerodinámicos de la historia

celebramos b RB19 Todo el fin de semana en Arabia Saudí, desde los entrenamientos libres en los que nos preguntábamos si los datos que teníamos eran realmente representativos, hasta el rendimiento visto en la clasificación. Locklear usado nuestras propias palabras en entrevistas posteriores a la carrera “Nos pasan por encima Ambos giros y rectas“, confirmando lo que hemos afirmado: el Newey es una verdadera obra maestra aerodinámica. El auto en manos de Verstappen y Perez no solo es mecánicamente estable y bien balanceado, sino que es Increíblemente efectivo, es decir, capaz de poner sobre la pista una relación inalcanzable para los demás entre el coeficiente de fuerza hacia abajo y el coeficiente de rozamiento. En pocas palabras, el RB19 genera al menos la misma carga vertical que la competencia pero con una fracción mucho menor de la resistencia. Esto da a los técnicos de Horner la máxima libertad: cuando se aumenta la carga, el vehículo tiene un excelente rendimiento de conducción y granito trasero Como en Sakhir, mientras que cuando se necesita alta velocidad como en Jeddah, Red Bull se convierte en escurridizo en línea recta mientras mantiene un rendimiento al menos comparable al de la competencia (si a menudo no mejor) en los segmentos pagos. Esta característica claramente superior a ser sexy: En los diferentes campos probados en la historia de la Fórmula 1, siempre se han observado características particularmente dominantes, pero rara vez se han visto. Excelencia sin ningún tipo de compromiso.



En este caso entonces La “magia” es toda la aerodinámica.Dado que en el frente de la unidad de potencia, estamos en proceso de estabilización y congelamiento regulatorio. El uso potencial de la pérdida aerodinámica para reducir la resistencia es una técnica de lápiz de Niue adecuada y difícil de replicar debido a su especificidad. Todo se combina con una plataforma estable, con la que las marsopas nunca tuvieron problemas, que da incluso libertad mecánica a los ingenieros, que pueden mantener ajustes suaves mientras se mantienen más cerca del suelo, maximizando todo el potencial en rectas y curvas. Esto también explica las palabras de casi todos los pilotos en sus entrevistas posteriores a la carrera: desde el mencionado Leclerc, pasando por Russell, que predijo que el equipo austriaco ganaría las 23 carreras, hasta Hamilton, que afirmó que Ni siquiera su superdeportivo Mercedes iba en cabeza en comparación con la competencia.

No es solo “mérito” Red Bull

Lewis Hamilton puede haber tenido razón en este punto en particular, pero en nuestra opinión, la mente de Adrian Newey, aunque excepcional. No tiene un saldo del 100%. De hecho, comparamos los datos del cronómetro con lo que vimos en Arabia Saudita en este Gran Premio. con la temporada pasada. allá El camino se ha vuelto aún peor. Por algunos cambios en la pista, pero el equilibrio de poder entre los cuatro primeros equipos es claro.



Vemos que en la clasificatoria Sergio Pérez, que también ocupó el primer puesto la temporada pasada, prácticamente repite época. Añadamos que Pérez consiguió la pole este año en su primer intento en la Q3, sabiendo ya la ausencia de Verstappen, por lo que estamos sinceramente convencidos de que el margen disponible para el coche era mucho mayor. En carrera, Pérez fue en promedio 2 décimas más rápido que la temporada pasada, mientras que Verstappen se detuvo en solo 1/10, a pesar de comenzar 15. Si estimamos la compensación por pérdidas debido a cambios organizativos y ralentizaciones en la pista (aunque con una gran aproximación ) en torno 1 segundo por rolloobtendremos una ganancia bastante razonable de RB18 a RB19, considerando que estamos hablando de progresión después del primer año del cambio radical de base. Aston Martin Mejora en más de 2 segundos. en calificación y carrera, lo que supuso un “salto cuántico” del que ahora estamos seguros gracias al alto nivel de carga que se lleva a la pista, en detrimento de la velocidad punta, aspecto que pone a la defensiva el coche de Alonso en calificación, pero que le permite aparecer en Race. en Yeda La tercera fuerza fue Mercedeses capaz de mejorar significativamente en la clasificación y las carreras a pesar de no ser extremo en absoluto, prácticamente esperando revolución declarada del coche, iv Desastroso SF-23Y Increíblemente más lento que el F1-75 Ya sea en calificación o en carrera en concreto, sin excusas obvias. Ahora, pensándolo un poco, que Aston Martin está experimentando aproximadamente un segundo y medio más de retraso por vuelta que Red Bull, considerando que el AMR23 es el resultado de un reinicio completo del prototipo, en realidad parece una muy razonable cosas que hacer. Por no hablar de que se lo lleva un equipo como Mercedes, pero en este caso el dato no deja lugar a dudas: el W14 es un coche averiado, cuyo concepto sería descartado cuanto antes para empezar de nuevo. Ciertamente no es una excusa, pero al menos una posición clara. Quien es O sin excusas o sin explicación y el ferrari. De hecho, el SF-23 inexplicablemente se queda atrás en comparación con el F1-75, dejando el campo libre. Uno de los potenciales de dominación más claros en la historia de la Fórmula 1como decíamos de los propios pros de Red Bull y los ruidosos contras de los demás.

La incomprensible inmadurez del Proyecto 675

El proyecto del equipo de Maranello para 2023 inmediatamente pareció increíblemente inmaduro, sin ninguna certeza, ya que se llevaron los ajustes a la pista que no funcionaron en absoluto (lo que indica pérdida de enlace aparece en el año 2022). El hecho de que un nuevo alerón delantero llegue en la primera carrera, y que el coche sufra un cambio de piel por primera vez, trayendo un nivel apropiado de carga aerodinámica a la pista no es exactamente “normal”, ya que estas cosas deben ser significativamente desfasado en una persona madura Que el proyecto sea, como el proyecto SF-23 (recordemos que según informes, el equipo dejó de trabajar en el F1-75 en 2022 ya desde el Gran Premio de Francia para dedicarse al coche actual). Del mismo modo, para el pelirrojo, la aparente ausencia de problemas macroscópicos que resolver es preocupante: con los alerones actualizados, el auto parecía estar bien equilibrado y menos propenso a las marsopas, pero también lento. no parece haber Nada en particular no funcionapero al mismo tiempo nada funciona bien. La pista de Jeddah casi no tiene degradación de neumáticos, lo hemos visto con Pérez, que es capaz de seguir el ritmo de Verstappen a la hora de tener que empujar sin pensar siquiera en no comer neumáticos, y con Hamilton, autor de un segundo tiempo larguísimo. en neumáticos medianos sin problemas, por lo que no hay preguntas sobre la gestión de neumáticos o cualquier otra cosa, solo una pregunta rendimiento puroY Ausencia sin excusa en el rojo

Baja presión en busca de la máxima velocidad: una idea que no funcionó

Dicho lo anterior, parece claro que el concepto aerodinámico del F1-75 no se desarrolló simplemente en el auto de este año, sino que más probablemente se intentó revolucionarlo, pero se perdieron las referencias que dejó el F1-75. En Maranello, que temía las velocidades extremas del RB18 la temporada pasada, ya ha comenzado el proceso de reducción de la carga aerodinámica en un coche conceptualmente diseñado con alta carga aerodinámica, en un esfuerzo por mejorar el rendimiento en línea recta (alcanzar “Velocidades sin precedentes“) La percepción es que El concepto fue gradualmente distorsionadoIncluso el coche actual que tiene Se perdió una parte importante de la carga útil Sin mejorar la eficiencia en lo más mínimo, lo que resulta al final lento todo el tiempo. Esto también explicaría la dificultad reportada en compuestos duros, un punto fuerte la temporada pasada. Levantarse de aquí no será fácil para Ferrari. De hecho, sus oponentes directos actualmente, Aston Martín y Mercedesparecen ser demasiado Es fácil vencerlo Con un buen reinicio del proyecto, pero será necesario primero restaurar la clave del árbol y comenzar de nuevo desde allí. Red Bull aparece en su lugar no es accesiblecon el riesgo tangible de otros 21 Grandes Premios del ganador ya escrito.