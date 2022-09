Dentro del abismo de Iisium Wood – Corriere.it

De francesco battistini

Es la fosa común más grande descubierta en Europa desde la época de Srebrenica: entre los 445 también hay cuerpos de niños

Si este hombre está muerto. El cuerpo se desmonta y se pliega en una especie de ellos.un montón de trapos embarrados y desteñidos para envolverlo, cuerda alrededor del cuello. Lo levantan por la mitad de la tierra de madera gorda y lentamente, cuidado, hay que ser meticuloso en el trato con estos sujetos enterrados. Y son más frágiles que las almas que contenían. Quienes cargan hechos tan pesados ​​en sus tiernos huesos. Médico Vitaly Kravchenko Es un médico forense jubilado. Lo llamaron para pedir ayuda en la morgue de la fosa común, y es un tipo enorme. Pero cuando se arrodilla sobre este trozo de tela, se vuelve tan pequeño como el resto de nosotros. También doblado, bajo la banalidad de un mal colosal. Quítate la máscara y con disgusto: Llevaba tres días cavando y ya no distinguía entre el olor fresco a pino y el hedor a cadáver.. “Nunca había visto tantos y todos juntos…”. Limpia la suciedad con las manos, aparentemente acariciando a los muertos. Intenta encontrar una cara que ya no existe. Un documento en sus bolsillos, un anillo en sus dedos, algo que sabes. Cualquier cosa. Todo lo que queda es la bolsa para cadáveres blanca y el marcador negro, para dar la única identificación posible: 321.

Olor y silencio Nos llevan en masa, para asegurarse de creer. Periodistas y jueces. Medalla del presidente Volodymyr Zelensky Quien quiere mil y mil testigos ante los crímenes de guerra cometidos por los rusos en retirada. El secreto del Bosque Izium ya no era un secreto. Los ucranianos dicen que esta es un arma poderosa que puede no llevar a Putin al Tribunal de La Haya, pero algunos de sus superiores lo harán. a mi Bucha Fingió que todo era falso, Irvine está en Mariúpol También ha negado la verdad, pero Izyum ha hecho un espectáculo de terror que te invierte una vez que estás en el bosque, una guía que no requiere videos o fotos satelitales para filtrar: En el silencio del pinar solo se encontró el hedor de 445 cuerpos, y otros que saben dónde. Las fosas comunes más grandes descubiertas en Europa desde las guerras de Srebrenica y los Balcanes. El cadáver encontrado en una horca dice que "el 99% no son los que murieron en condiciones de guerra".Es seguro Ole Kotenkoencargado de investigar a los desaparecidos en los últimos meses: "Hay muchos cuerpos señales de violenciadescubrimos algunos con Manos atadas detrás de la espalda. Incluso varios niños. En Izyum y en los pueblos de la región de Kharkiv había 10 salas de tortura". Todo está cuidadosamente controlado, porque El ochenta por ciento de los edificios de la zona han sido destruidos. Los otros veinte a menudo se extraen. Los sobrevivientes dicen que fueron golpeados y electrocutados. "No me enterraron en el bosque solo porque se escaparon temprano", dice Maxim, que lleva una camiseta con la inscripción. Dar rienda suelta a la bestiada rienda suelta a la bestia, sin saber que la ha visto tan salvaje: "Guárdame en un sótano. Un día me desmayé. estaba seguro de que iba a morir".

El detective Kotenko promete que «iremos al fondo, también habrá equipo de la ONUpara entender cuántos cuerpos han pasado por esta violencia". Agrega que la certeza es que hay otras fosas comunes alrededor. Los rusos no hicieron nada para ocultar los cadáveres amontonados.: En Srebrenica, por ejemplo, los serbios fueron desmembrados y esparcidos por toda Bosnia (tantas víctimas, aún hoy, no están identificadas…). Esta es la razón por Izyum se arriesga a adentrarse en la geografía de Katyn, Bergen-Belsen, mataderos históricos abandonados por el horror de la memoria. En la calle principal e incluso en la plaza frente al neón surrealista. me encanta iseo escrito en cirílico, Ni siquiera hay un muro sano.. Cerca de ahí, sólo los viejos hacen cola a mediodía por el pan y la ayuda humanitaria: "Me da igual que traigan a Putin a La Haya -grita Iván, de 83 años-. ¡Quisiera saber si encontraré pan mañana! ». Ni siquiera le importa que los rusos destruyan el Instituto Técnico de Izyum, un pequeño y brutal monumento que en la época soviética enseñaba al joven Zhukov, el indomable y fidelísimo Mariscal de Stalin, (mutilado, en la fachada) en el cine municipal, los hombres Z salieron de un desfile nazi en blanco y negro): "He vivido muchas vidas -dice Evan- pero no me esperaba este final".

Colaboradores con primicias La fosa común más grande, con unos setenta cuerpos y varios soldados, está justo a la derecha. Se extrae por todas partesY cada 5 minutos hay un estruendo en el silencio del bosque. El equipo de perforación vestido de plástico azul está exhausto: "Trabajamos las 72 horas del día – Ihor, de 26 años, dice algunas palabras en italiano debido a sus estudios en Catania – es el peor trabajo que podría pasar. Pero muchos de nosotros somos voluntarios, No recibimos un centavo. Sabemos que ver esta basura es esencial". allá 200 cruces de madera. Algunos de ellos llevan el nombre: Novikov Yakiv Gennadyuvin, nacido en 1976… Y muchos de ellos tienen el número: Desconocido 93, Desconocido 94… Las tumbas no solo fueron cavadas por rusos, Izyum dijo: " Cincuenta colaboradores con palas". Toda la gente ha huido cruzando la frontera, ahora que este este está reocupado. Era natural que eligieran el bosque", dice un hombre con la camiseta de la Armada rusa, que perdió a su esposa: A metros del cementerio de la ciudadSeñala que los muertos de Izium siempre se colocaban aquí. Pero, ¿quién dijo que solo son torturados bajo tierra? "Haremos el ADN de todos los cuerpos – prometió el gobernador de Kharkiv, Ole Senhopov – y lo compararemos con las personas desaparecidas".

Un poco más lejos, hay un pequeño cementerio de latas.Los. El único coordinador. El único no pisoteado por los rusos, y lleno de flores. Sólo al final de la visita sobre los montículos de tierra sueltos, entre palas y máscaras, alguien la recuerda. 445 muertos como perros, enterrados desconocidos, sin funeral hasta que se complete la investigación. Una mujer trae un ramo de girasoles empapados e invertidos. Los pone en los pozos más profundos. No tienen fragancia. Y no borran el olor a vergüenza.