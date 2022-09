Papa Francisco dice que armar a Ucrania es “moralmente aceptable”

En el viaje de regreso de su visita a Kazajstán, donde participó en una importante conferencia interreligiosa, el Papa Francisco habló el jueves con los periodistas sobre la guerra en Ucrania, expresándose con más claridad que en el pasado en muy complejos, incluido el derecho. a la defensa y al uso de las armas. El Papa dijo que la autodefensa frente a los agresores “no sólo es legítima, sino también una expresión de patriotismo”, y resaltó la importancia del diálogo entre las partes involucradas en la guerra, aunque el diálogo con el agresor sea “maloliente.” . En respuesta al periodista alemán Rüdiger Krärthaler, quien le preguntó si era apropiado en este momento dar armas a Ucrania, el Papa Francisco Entonces el dijo:

Esta es una decisión política que puede ser moral y moralmente aceptable si se toma en los muchos términos de la moralidad y luego podemos hablar de ello. Pero puede ser poco ético si se hace con la intención de provocar más guerras, vender armas o deshacerme de las armas que ya no necesito.

Según el Papa, “es un motivo que describe en gran medida la moralidad de este acto”: “El que no se defiende, el que no defiende algo, no le gusta, y el que defiende, ama”, añadió. , luego continúa enfatizando que “hay que pensar más en el concepto de una guerra justa”.

Sobre la posibilidad de un diálogo con Rusia, que expresó anteriormente Situaciones algo ambiguasAl condenar la invasión, el Papa Francisco dijo que el diálogo era “difícil”, pero que, sin embargo, debería tener lugar “porque siempre existe la posibilidad de que las cosas cambien en el diálogo”. Imitando el gesto en el que uno se tapa la nariz, el Papa dijo que no se debe excluir el diálogo “con ningún poder, ya sea que esté en guerra, ya sea el agresor. A veces hay que hacer un diálogo así, pero hay que hacerlo , “apesta”. “Pero hay que hacerlo”, de lo contrario se cierra lo que definió como “la única puerta razonable a la paz”. Entonces puede que no se acepte, pero “siempre se debe hacer, al menos ofrecer”.

