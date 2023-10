Del alcance de su crecimiento con sus gobiernos.

naturalmente Centro derecha Amigo de evasores de impuestos y gente astuta. Ni siquiera los dos gobiernos contigo Y el dragón Han logrado reducir la plaga endémica de la economía descontrolada, consistente en un trabajo negro Y diversas actividades ilegales. Según el último informe correspondiente a 2021, publicado ayer por Istat, unas 73.000 personas más trabajan ilegalmente en la región de Bel Paese en comparación con el año anterior. En concreto, respecto a 2020, el componente de trabajo por cuenta ajena creció un 1,5% (+33,2 mil unidades) mientras que el componente de trabajo autónomo creció un 5,1% (+39,3 mil unidades). Está muy cerca del umbral de 3 millones de personas que representan la categoría de trabajadores más vulnerable a salarios bajos y accidentes y muertes no relacionados. Luego, en el frente de las actividades ilegales, que superó los 18.000 millones de euros, donde se incluyen datos sobre drogas y consumo de estupefacientes y el gasto en prostitutas, que hace dos años ascendía a 4.500 millones de euros.

Por debajo del nivel pre-Covid

Un análisis detallado de los cuadros con las consecuencias de los últimos años muestra que la economía “no observada” en 2021 creció un 10% con respecto a 2020, un año completamente excepcional con el que no se pueden hacer comparaciones de ningún tipo desde el inicio de la pandemia. Eliminar todo tipo de actividades, incluidas las ilegales. Sin embargo, con la recuperación, está claro que la economía sumergida y las actividades ilegales han resurgido y crecido, pero a un ritmo superior al PIB: asciende así a 192 mil millones de euros (fueron 174,6 mil millones de euros en 2020, ndr.). , un nivel “impropio de un país civilizado”, como lo calificó ayer la Unión Nacional de Consumidores.

Partiendo de la relación con el PIB, los valores absolutos en 2018 y 2019 fueron inferiores a los de 2021: alcanzaron respectivamente 188,9 mil millones en 2018 y 183,8 mil millones el año siguiente. Así, el PIB a mediados de 2022 superó el nivel de 2019, y en este punto habrá que esperar al próximo informe sobre la economía sumergida en Italia para comprender el alcance de la tendencia del sector “negro” y del ilícito e actividades criminales. ¿Se está moviendo o su influencia continúa disminuyendo? Sin embargo, es muy probable que esta tendencia no cambie, lo que indica la ineficacia de las políticas implementadas hasta el momento. Por ahora, el boletín de Istat no depara sorpresas. El porcentaje de empleo irregular en el trabajo doméstico y otros servicios personales supera el 40% del total, especialmente en la construcción y la agricultura, superando el 18%, mientras que ronda el 13% en el comercio, el transporte, el alojamiento y la restauración.

Ingresos no declarados

En 2021, la economía sumergida total alcanzará los 173.900 millones de euros, un aumento de 16.500 millones respecto a 2020. Pero su impacto sobre el PIB se mantiene estable en el 9,5%. El componente vinculado a la no declaración –es decir, los ingresos que las empresas no declaran a las autoridades tributarias: aquí la estimación se estanca en el 5% del PIB, como ocurría hace dos años– asciende a 91.400 millones de euros, mientras que el componente vinculado al uso de mano de obra informal. Asciende a 68,1 mil millones (el año anterior fueron respectivamente 79,7 y 62,4 mil millones).

Finalmente, hay una discusión aparte sobre la economía ilegal que, como se mencionó, supera los 18 mil millones de dólares entre actividades prohibidas por la ley y aquellas que pueden ser legales pero son realizadas por operadores sin licencia. La mayor parte de esta partida representa el tráfico de drogas, cuyo valor añadido aumentó a 13,7 mil millones de euros desde 13,3 en 2020. En segundo lugar se encuentra la prostitución (+11,8%). En este ámbito, un estudio de Codacons, también citado por Istat, indica que en Italia hay 3 millones de clientes de prostitutas y más de 90.000 mujeres que trabajan permanentemente en este sector.