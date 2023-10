Cómo limpiar toda la casa de arriba a abajo en una hora: el orden exacto a seguir

Limpiar toda la casa puede ser una tarea agotadora y que requiere mucho tiempo. Para lograr esto en poco tiempo es necesario organizar las cosas para hacerlo bien.

Durante el verano, debido a las altas temperaturas y los bonitos días pasados ​​al aire libre, es posible que hayas descuidado la casa y evitado realizar las tareas importantes del hogar. Los días más frescos de otoño pueden ser una buena oportunidad para limpiar más a fondo la casa para afrontar los meses más fríos en ambientes limpios y bien organizados.

Sin embargo, limpiar la casa de arriba a abajo puede resultar muy estresante y, lo que es más importante, puede llevar un día completo, si no más, lavar a fondo todas las habitaciones de la casa. ¿Entonces cómo hacemos eso? El secreto es la organización. De lo contrario, corre el riesgo de no terminar todas las cosas que hay que hacer o, en todo caso, de hacerlo con prisa y no de la manera correcta. ¡Basta con unos sencillos pasos y podrás limpiar bien tu hogar y en muy poco tiempo!

Cómo organizar la limpieza

Empecemos diciendo que Cada habitación debe limpiarse con diferentes detergentes y tipos de tejidos.. No puedes limpiar los muebles de tu dormitorio con los mismos paños que utilizas en el baño, por ejemplo. Entonces es adecuado para ti Prepare un recipiente en cada habitación que contenga los limpiadores que utilizará. De esta forma también evitarás deambular por la casa buscando productos para utilizar en cada estancia. Un consejo útil es caminar con calma y comodidad, y tomarse el tiempo necesario. Si lo deseas, ponte tu música favorita, ropa cómoda que pueda ensuciarse y guantes de goma y comienza a limpiar.

en este punto Tienes que decidir desde qué habitación empezar Antes de empezar a quitar el polvo, vuelve a colocar todos tus artículos y ropa en su lugar, de modo que tus muebles, sillas y camas queden libres. Comience siempre en la parte superior de las superficies. Así, por ejemplo, en los dormitorios y el salón, limpia las estanterías, armarios y cajones con un paño suave y jabón neutro, y sólo entonces podrás aspirar y lavar. Ventile la ropa de cama, las almohadas y las alfombras y lave las cortinas.. si tienes dioses Telas no removibles Puedes limpiarlo con vapor, o utilizando una esponja húmeda y jabón neutro. Frote y deje secar.

Al final puedes concentrarte en los pisos. Primero que nada puedes barrer Por todos lados para limpiar todo rastro de polvo que haya podido caer de los muebles. Entonces deberías Lavar los pisos al menos dos veces.La primera vez con abundante agua, y la segunda con un paño seco. No olvides cambiar el agua entre cada pasada. Finalmente, antes de arreglar todo, Deja que se ventile bien Hasta que los suelos se sequen y no queden huellas al caminar sobre ellos.

¡Notarás que siguiendo estos consejos limpiar tu hogar será rápido y fácil!