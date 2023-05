Del 1 al 4 de junio, en Carlofort, Girotono vuelve para su 19ª edición

Un reto gastronómico entre chefs de 6 países, cooking shows con los mejores chefs, degustaciones, tertulias y animación. A Carloford, de Del 1 al 4 de junio de 2023, regresar El Girodonno, Críticas a él 19ª ediciónDedicado a la evaluación de la calidad del atún rojo que se ha capturado durante siglos en la pesquería de atún de la isla San Pietro.

Este evento ha sido organizado Municipio de Carlowford En conjunto con la agencia Comentario que siguió el plan desde su inicio. Serán cuatro días dedicados a la cultura sombrerera del atún y las almadrabas, que aquí se expresa en la tradición centenaria de la pesca. La antigua y característica villa de Tabarcina, ruta privilegiada de la “Carrera de los Mares”, volverá a ser, pues, el escenario de un precioso momento de comparación e intercambio cultural entre las regiones mediterráneas, manteniendo viva la cultura del atún y la pesca del atún. . .

Habrá un momento central del evento Concurso de atúnUn concurso gastronómico internacional, que contará con chefs 6 países: Argentina, Japón, Italia, Marruecos, México y Portugal.

para esoArgentina Vuelve a competir en Carloford Lola MakaroffNacida en Buenos Aires y criada en Formosa, Lola estudió en IGA, una de las escuelas culinarias más importantes de Sudamérica, luego de liderar las cocinas de Don Juan, el primer restaurante argentino en Milán hasta junio del año pasado, donde ahora trabaja. Como chef consultor de restaurantes, proyectos y eventos.

representar Japón será Roberto Okabe, Nacido en São Paulo de padres japoneses, llega a llamarse a sí mismo “hardware japonés, software brasileño”. Desde 1997 en Italia, trabajó en la cocina de un histórico restaurante japonés, luego dos años más tarde abrió el primer restaurante kaitensushi en Italia. El verdadero punto de inflexión se produjo en 2004 con el nacimiento del restaurante “Fingers”, que en poco tiempo se consagró como uno de los mejores restaurantes étnicos de Milán.

Italia mantiene Cagliariton Federico Durzu, nacido en 1994.

«En Berlín, a la edad de 24 años, comenzó mi interés por la cocina. – Federico Durzu explica – Pero sintiendo mucha nostalgia por mi tierra, decidí regresar y aterricé en Alghero, a través de la academia de Roberto Pezza, en la cocina de Cristiano Andreni. Este último me abrió un mundo relacionado con el uso de productos de temporada y la elaboración de ingredientes. De ahí volé a México donde desarrollé nuevas técnicas culinarias y descubrí nuevos alimentos. De vuelta en Italia, desarrollé una nueva pasión, me uní a la cocina de Real Cassadonna y asumí el papel de gerente en el juego de la panadería. Sin embargo, la llamada de Cerdeña era tan tentadora que después de muchos años, decidí volver y echar raíces aquí.

en el equipo con el Simona PaulaEl joven de 27 años de Sant’Antioco está vigente en el restaurante “Da Achille” en Sant’Antioco, con su chef y anfitrión Achille Pinna.

“Entré a la Academia Roberto Betza y así empecé – simona paula dice -. Me gusta probar nuevos sabores y mi tierra y para ello me gusta mezclar la cocina tradicional sarda con la internacional.

para eso Marruecos en competición Parque M Belmissi Y Yawad SarihAmbos son chef de partie en el Four Seasons Resort de Marrakech.

El MéxicoPor primera vez en la carrera del Girotonno, haciendo cola Diana Beltrán Casarubias, el primer restaurante mexicano en abrir en Roma, el chef del restaurante “La Cucaracha”, fue inaugurado por el Embajador de Marruecos, Dover y de Teresa. Chef en Italia desde 1987, referente gastronómico de la cocina mexicana en Roma, para el Patronato de Turismo en Italia y realiza numerosos cursos de cocina. En el equipo con ella Rodrigo Zepeda SánchezChef Oficial de la Embajada Marruecos en Roma.

El PortugalUna nueva entrada, representada por Marilia Oliveira, directora “Oh Bodega”, El primer restaurante Ligurian-Portuguese en Génova, Italia Dentro del lujoso Palazzo della Meridiana Dónde Cocina tradicional portuguesa, con sus recetas creativas y algún homenaje a la gastronomía de Liguria. Los platos de Marilia ya han recibido varios premios: recientemente Campero Rosso entró en la guía Streetfood 2022, Best Streetfood y Best Fried Cod in Liguria.hacerObtuvo un lugar en la final de Cuochi d’Italia durante el Campeonato Mundial 2020.

Jurados: Un panel de expertos y un jurado de celebridades encabezado por Ciara Masi

Una sería juzgar los platos servidos por los chefs jurado técnico, Al timón Claire Massey, Bloguera gastronómica, presentadora de televisión, sumiller y consultora de comunicación alimentaria. Chiara en Carloforte dedica su último libro a los niños “Mi cocina de cuento de hadas. Lobos come-pasteles, princesas curiosas y comidas encantadas”, los cuentos de hadas más hermosos para saborear. Los visitantes de la exposición también pueden Compra una entrada para participar en concursos internacionales y participa en el jurado para degustar y votar los platos del concursohacer popular.

Todas las nominaciones en la plataforma serán líderes Federico CuarantaRoy es el presentador y el dúo de voz del programa de radio Decanter. Valentina Caruso, Corresponsal de Sky Sports.

Vuelve allí tambiénPueblo de la ExpoUn pueblo de exposiciones donde los visitantes pueden ir de compras, todos los días hasta la medianoche, entre las especialidades gastronómicas locales y la artesanía sarda.

a Pueblo del atún, el pueblo gastronómico del evento, en cambio, el atún protagonista: sabores especiales a base del mejor corredor de los mares cada día en la Cueva Mamma Mahon de la mano de la Federación Arcoíris. Se proponen dos menús, uno 11 euros Incluye un plato y una 18 euros Incluye dos. Ambos menús incluyen una bebida (vino o agua). Por una entrada de 11€ puedes conseguir la comida de tu elección: Carlofortina pasticcio, pesto y lasaña de atún, Carlofortina atún y capunadda de pescador. Una entrada de 18 € le da derecho a elegir un primer plato entre Carlofortina pasticcio, pesto y lasaña de atún, y un segundo plato a elegir entre atún al estilo Carloforte y capunata de pescador.

Actuaciones gratuitas de Girotonno: I Nomadi, Raf y Uccio De Santis

Tres espectáculos gratuitos Girotonno animará el proyecto bajo las estrellas. jueves, 1 de junio Sube a la plataforma de reseñas nómadas ¿Quién se detendrá en Carlofort? “Live Tour 2023” celebra 60 años de su música. La banda Girotonno hará cantar al público los grandes éxitos de su vida, coronando a la banda más longeva de Italia y antes que ellos, ¡solo los Rolling Stones! A principios de la década de 1960, Pepe Carletti y Augusto Dalio decidieron formar un equipo entre Módena y Reggio Emilia. El debut tiene lugar en 1963, el nombre elegido es Nomady, una categoría elegida por casualidad, ¡pero también por el destino! Han pasado 60 años, pero siguen ahí: 80 conciertos por toda la península con una media de 1 millón de visitantes al año, entre niños, padres y abuelos, dando así vida a lo que se define como “pueblo nómada”. A la fecha, el grupo de Emilion cuenta con 52 obras, entre grabaciones de estudio, en vivo y recopiladas, que han vendido un total de 15 millones de copias. Junto a ello, también tienen un compromiso humanitario que les ha llevado a impulsar diversas iniciativas solidarias y muchas expediciones que merecen la pena.

viernes, 2 de junio Este es el tiempo Uchio de Santis “El protagonista del espectáculo”Esta noche con Uchiyo”: Una mezcla explosiva de monólogos, chistes irresistibles y un recorrido por historias de vida, desde el comienzo hasta la superación de la timidez al enamoramiento, a su gran amor: el teatro. Un viaje por el camino de la memoria pinta muchos cuadros familiares deliciosos: el padre que quería que él fuera médico, la madre que quería que fuera bueno, educado y abogado. El espectáculo también incluye un momento de interacción con el público, Uzio de Santis, el verdadero caballo de batalla del artista de Apulia.

sábado 3 de junio protagonista raf, AUna de las voces y firmas más bellas de la discografía italiana. Un esperado regreso a los escenarios que hará felices a muchos de sus fans. Ha sido un año intenso para el artista, que ha tenido un hit tras otro: después de un paréntesis de la gira Due la Nostra Storia con su amigo de toda la vida Umberto Dozzi, Ceri volvió al circuito radiofónico este verano con un hit. El recientemente lanzado Ti pretendo XXX producido por North Of Loreto, uno de los grandes clásicos de finales de los 80, con Guè, el dominador de las listas, es un ligero soplo de ritmo disco-funky en la temporada más caliente de la historia. De vuelta a la luz. Un auténtico homenaje que nace de la idea de David Bassi de revivir el éxito de Raf.

“Os recibo con nuevas sonoridades – dijo el artista – Y nuevas canciones. Música y palabras que siempre tienen energía y emoción.