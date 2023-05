MotoTaco: Tacos, auténticos, en Chianti

Si has tenido la suerte de pasar algún tiempo en México, por ejemplo, estuve allí dos años, probablemente me entiendas. Si alguna vez ha probado tacos en un restaurante, un Un comediante familiar o un busto Callejero, Tú también estás infectado con el virus de la nostalgia, no por la comida, sino por uno. Experiencia emoción Ese alimento activa. Ahora que vives en Italia, de vez en cuando te paras a pensar y te dices que Orden de Dagos al Pastor Con mucho gusto te cortarás la mano.

Riccardo Ricci estaba infectado con el mismo virus.Carnicero motorizadoDesde el equipo de Dario Cecchini, luego de dos estadías en México le pareció bien -debemos estarle infinitamente agradecidos- traer a la Toscana, a su Panzano, pero no solo eso, el torbellino de emociones que surge al morder un taco. . Y así nació su nueva marca. mototaco (Actualmente solo activo en Instagram). MotoTaco estará alrededor de Panzano y eventos (públicos y privados) durante el verano.

Sígueme de cerca: Si no has estado en México, no has comido un taco. No lo comes en restaurantes de estilo mexicano en la Toscana, al menos en los restaurantes locales. Buena cocina Haciéndose pasar por esos tacos tortillas para tacos Mousse o carpaccio de pescado y fritos e industriales rellenos de hierbas. No lo encontrará en las cadenas Stars and Stripes como TacoBell. Pero si un viaje a México no está dentro del presupuesto, Panzano in Chianti podría ser más fácil: busque en Google Maps “Cecchini Panini Truck” y obtendrá una vista impresionante en una pintoresca terraza en Via Chiantigiana.

todo comienza SundalEstrictamente maíz, suministrado por un pequeño productor en Bastia Umbria, La MorenitaUtiliza exclusivamente maíz italiano, dando como resultado un producto final muy similar a una tortilla mexicana.

Richie, basándose en su experiencia como carnicero, eligió cortes más pequeños como panza de res para taco asado o paleta de cerdo para “porcodono” o pastrami romano. Todos los condimentos son, por supuesto, lima y varios condimentos picantes.

El plato principal, sin embargo, es el rey de los tacos: el taco al pastor. Marinado en cerdo a Adobe Elaborado con diferentes tipos de especias. Chiles y una especia ucateca llamada achiote (pronunciado “asciote”) y esto le da al pastor su vivo color rojo oscuro. Todos están doblados en un tobogán vertical similar al que se usa para los kebabs. Eso no es casualidad: El Un pastor De hecho nació en la ciudad de Puebla en la primera mitad del siglo XX Tacos árabes, es decir, una forma de hibridación culinaria de la comunidad libanesa local, reemplazando el cordero o la res por la carne de cerdo y reemplazando los adobos con especias del Medio Oriente por especias mexicanas. Sazone todo con cebolla blanca picada (MotoTaco la ofrece marinada en su lugar), cilantro fresco y trozos de piña. Un equilibrio perfecto de sabores agridulces, inigualables, te emociona con cada bocado.

Tacos, de verdad.

Richie lo sabe. Él lo sabe Taguro No tiene derecho a su autenticidad porque el taco es mestizo, que (r) está hecho para acomodar rellenos muy diferentes. Sabe que cada uno se lo come a su manera. Con pina o sin pina, Con o sin salsa. Alimento para todos, para todos, sin amos ni sacerdotes, alimento para anarquistas y viajeros. Así es un taco de verdad Faltón.

Richie lo sabe. Aunque él define su menú Fusión – Un término que no existe, especialmente cuando se usa para describir la cocina equivalente de un país mestizo. Pero lo hace para hacerse entender por aquellos que no conocen México, que no distinguen el singular del plural (un taco, dos tacos…) o que hablan “taho”. . Ritchie sabe que el público necesita ser educado:

Tenemos que agradecerle por esto también.