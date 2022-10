De lorenzo cremonese

En Kherson, donde los ucranianos que cambiaron sus camisetas son considerados traidores para ser rastreados. El avance a lo largo del Dniéper continúa y corta el paso a unos treinta mil soldados rusos.

“Además de los soldados de las unidades atacantes, llegan patrullas de inteligencia compuestas por personal local y oficiales enviados directamente desde Kyiv. Siempre ya tienen listas de nombres a mano.Números de teléfono y direcciones y saben a quién están buscando. Sin embargo, también nos van a pedir información a los pocos que quedamos.. Somos los únicos que podemos proporcionar actualizaciones precisas”, nos dice entre muchos otros. Oleg Potapov, 32 años, reside en el pueblo de Mirolyubivka. Sucede que la policía detuvo a personas buscadas por solo unas pocas horas. La orden de las órdenes centrales es tener cuidado de no confundir a los que convivieron bien con los ocupantes, que en muchos casos eran ucranianos de las Repúblicas Autónomas prorrusas de Donetsk y Lugansk, con los espías y activistas que se alinearon abiertamente. Con Moscú en cambio. “El restaurante que cocinó para los soldados rusos no debería ser castigado, pero el alcalde que deliberadamente no demolió el monumento con los nombres de los caídos en batalla desde 2014 para facilitar la persecución de sus familias definitivamente debería ser arrojado al calabozo”, explica. Sergey, un graduado de 26 años de las unidades especiales en el pequeño centro urbano de Milov.

Este caso abre un sinfín de tensiones e incertidumbres que corren el riesgo de envenenar la celebración de la liberación en pequeñas comunidades. Los rusos me capturaron y torturaron durante las dos últimas semanas de marzo. Sé que tenían listas, me estaban buscando”, explica. Alcalde de Novoleksandrievka, Alexander Levchko, de 42 años. Fue reemplazado por una ex empleada municipal, Tatiana Evgen, de 50 años, que ahora está escondida. “Lo estamos buscando activamente. Pero quiero enfatizar que realmente era alguien al margen. Fue consistente. Los mejores de nosotros huyeron de inmediato a las áreas controladas por nuestro gobierno, y éramos la mayoría. Los rusos encontraron apoyo. entre los frustrados, los perdedores y los que antes no habían contado con Nada porque no son nada. Teníamos 1500 personas y quedaban unas 500 personas De estos, solo 25 huyeron con los rusos en retirada”, dice Levishko, que ahora está de vuelta en su oficina.