7 de diciembre noticias sobre el virus corona

La emergencia Covid-19 continúa en Italia y el mundo. En nuestro país se registraron 9.503 casos de COVID-19 y 92 defunciones en las últimas 24 horas según la Boletín del Ministerio de Salud. En Altura Tasa positiva, que ascendió al 3,2% (+ 0,3%), pero también las hospitalizaciones en el ámbito médico y de cuidados intensivos. Aquí están los detalles de la infección para cada región: Lombardía: +1.005

Véneto: +1.709.009

Campania: +783

Emilia-Romaña: +1.396.007

Lacio: +1.006

Piamonte: +776

Sicilia: +505

Toscana: +544

Apulia: +187

Friuli Venecia Julia: +388

Caminando: +149

Liguria: +247

Calabria: +224

Abruzos: +89

Paulzano: +221

Cerdeña: +80

Umbría: +82

Ba Trento: +73

Basilicata: +4

Moli: +1

Valle de Aosta: +35 Desde ayer también entré en Tirol del Sur zona amarilla Agregaremos a Friuli Venezia Giulia. Otras regiones corren el riesgo de decolorarse antes de Navidad, como Calabria, Véneto, Lombardía y Las Marcas. Desde ayer la luz verde a carril super verde, Eso estará en vigor hasta el 15 de enero, con controles y sanciones en toda Italia. Historial de certificados descargados, 1.3 millones entre Básico y Mejorado, en las últimas 24 horas. El Ministerio de Salud aclara que una dosis de Recordar en un intervalo de al menos cinco meses, mientras que el número de personas que lo recibieron aumentó a 9135,126 tercera dosis Vacuna. En todo el mundo, 266,474893 casos y 5,226,767 muertes debido a Covid. Nueva York Hacia la vacunación obligatoria para todos los trabajadores del sector privado. en un Israel La cuarta dosis se está discutiendo para pacientes con sistema inmunológico debilitado. Por ahí varante Omicron Cada vez más frecuente en todo el mundo. READ Amenazado por los talibanes y olvidado por Italia. Entonces Zara nos salvó

window._fpcmp.push(function(gdpr) { !function(f,b,e,v,n,t,s) {if(f.fbq)return;n=f.fbq=function(){n.callMethod? n.callMethod.apply(n,arguments):n.queue.push(arguments)}; if(!f._fbq)f._fbq=n;n.push=n;n.loaded=!0;n.version='2.0'; n.queue=[];t=b.createElement(e);t.async=!0; t.src=v;s=b.getElementsByTagName(e)[0]; s.parentNode.insertBefore(t,s)}(window, document,'script', 'https://connect.facebook.net/en_US/fbevents.js'); fbq('init', '2062554930705272'); fbq('track', 'PageView'); //fbq('track', 'ViewContent'); //send custom checkpoints event (function () { var checkPoints = [10, 20, 40, 60, 90, 120, 180, 240, 300].sort(function(a, b) { return a - b; }); //seconds var checkPointIndex = 0; var f = function(){ var data = { instant: checkPoints[checkPointIndex] }; console.log("[FB PIXEL] send custom event ViewContentCheckPoint ", data, " on account " ,"2062554930705272" , " currentTime in seconds ", new Date().getTime() / 1000); fbq('trackCustom', 'ViewContentCheckPoint', data); checkPointIndex++; if(checkPointIndex < checkPoints.length) { setTimeout(f, (checkPoints[checkPointIndex] - checkPoints[checkPointIndex-1]) * 1000) } }; if(checkPoints.length){ setTimeout(f, checkPoints[checkPointIndex] * 1000) } })(); });