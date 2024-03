Ucrania Rusia noticias sobre la guerra hoy | Elecciones en Rusia al mediodía contra Putin: colas ante las urnas en algunas ciudades

con el almirante Giuseppe Cavo Dragone67 años, Jefe del Estado Mayor de la Defensa, Es hora de hacer un balance de la grave situación internacional y los riesgos que enfrenta nuestro país.

Empecemos por aquí, almirante: ¿Rusia realmente está ganando la guerra?

“Yo diría que no. Lo que Putin quería lograr, que era la victoria en tres días, desde que llegó a Kiev y subvirtió el dominio ucraniano, no sucedió. Han pasado dos años y todos sus objetivos estratégicos han fracasado. Incluso Finlandia y Suecia se han unido a la OTAN, que ahora cuenta con 32 países. Es cierto que ahora se está produciendo un contraataque por parte de Moscú, pero forma parte de la dinámica de los acontecimientos. Lo importante es que el apoyo internacional no se debilite, porque la resistencia y el coraje del pueblo ucraniano no han cambiado, son los mismos que hace dos años”.