Después de que el único candidato que podría haber logrado cierto consenso fuera excluido de la votación y muriera en prisión. Alexéi NavalniParecía que las elecciones presidenciales debían ser como decidió Putin: aburridas pero sin sorpresas.

Y sin embargo aquí está La viuda de Alexei vuelve a hacer una propuesta apasionante En las redes sociales una oferta Lanzado por el principal antagonista del jefe desde la helada celda de Arctic Wolf: «Bolden Protiv Putina», mediodía contra Putin. Una idea ingeniosa que no pone a nadie en riesgo en un país donde cualquiera que dé muestras de protestar de cualquier manera corre el riesgo de terminar en prisión en el acto.

(Aún así) los votantes son libres de acudir a las urnas cuando quieran. ¿Entonces? “Todos vayan a votar el domingo a las 12 en punto”.Yulia Navalnaya volvió a aclarar. “Entonces haz lo que quieras.”Elige a cualquier competidor que no sea Putin, cancela la votación, escribe el nombre de Navalny en mayúsculas o no votes, o si ya has entregado tu voto, quédate en la puerta unos minutos y luego vete a casa, con total seguridad”.

Si muchos rusos lo implementan, el Sur se levantará contra Putin Colas delante de las urnas y quizás incluso atascos en las calles..