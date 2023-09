De Roswell al caso de México: ¿La NASA cree ahora en los ovnis?

De Roswell al Caso OVNI mexicano. La búsqueda de respuestas a las preguntas más desconcertantes: ¿Estamos solos en el universo?

Expediente X, clasificado por el gobierno de EE.UU., y los secretos escondidos en el Área 51

Por Andrea Nieto

“Space: The Final Frontier. Estos son los viajes de la Starship Enterprise en busca de mundos nuevos y extraños. Estas son las frases más icónicas que representan la búsqueda del hombre de otra vida y civilización fuera de nuestro pequeño planeta azul. Aunque proviene de Serie de televisión de culto, contiene la pregunta más apremiante de la humanidad: ¿Estamos solos en el universo? Sabemos que no, por la experiencia acumulada a lo largo de los años y por las recientes desclasificaciones de Expediente X mantenidas en secreto por todos los gobiernos del mundo. Los más famosos son los avistamientos de ovnis por parte del gobierno estadounidense y mantenidos en alto secreto dentro del Área 51, un complejo militar ubicado en el estado de Nevada, donde, durante los últimos setenta años y precisamente después de los sucesos de Roswell, ha aparecido un tercer tipo. Se ha desarrollado la historia de los encuentros cercanos, todo lo cual llevó a la NASA a establecer el año pasado un departamento llamado UAP para explicar su trabajo en los llamados eventos anómalos no identificados.

Los UAP se definen como “irreconocibles como aeronaves conocidas o fenómenos naturales desde una perspectiva científica”.

Esto nos lleva a una deducción natural: si la NASA realmente está comprometiendo recursos para estos propósitos, algo de verdad debe haber detrás. Por otro lado, gracias a nuestra conexión global entre nosotros, vemos videos diarios de barcos estacionados en el cielo nocturno, alejándose repentinamente a velocidades imposibles para los humanos. Definitivamente artefactos pertenecientes a este planeta y definitivamente extraterrestres debido a la naturaleza de su composición química y contenido tecnológico. Hoy me centraré en este último porque, según la opinión casi unánime de la comunidad científica, nos condujo al conocimiento tecnológico que tenemos hoy. ¿Has oído hablar alguna vez de los avances científicos realizados por el hombre en muy poco tiempo sin justificación aparente? Por ejemplo, sabemos que durante la Segunda Guerra Mundial, los alemanes encontraron una nave espacial extraterrestre estrellada en medio de la Selva Negra, no lejos de Berlín. En poco tiempo, sus científicos desarrollaron una tecnología que, veinte años después, llevó al hombre a la luna: la propulsión de cohetes.

A nivel científico, un gran avance, hasta ese descubrimiento, fue el uso de la propulsión por combustión endotérmica. Por no hablar de los indescriptibles conocimientos técnicos y astronómicos acumulados a lo largo de los siglos por los antiguos egipcios y, sobre todo, por los mayas, que predijeron con precisión los solsticios y los equinoccios construyendo auténticos observatorios astronómicos. Un tercer tipo son los que incluso graban en piedra los testimonios de sus encuentros cercanos. Representaban figuras humanas con trajes espaciales y naves espaciales suspendidas en el cielo. Aunque controvertidos durante mucho tiempo, estos hallazgos ya no parecen tan absurdos a la luz de lo que sabemos hoy. Utilizando métodos de ingeniería inversa, pudimos demostrar que lo que nos dieron nuestros antepasados ​​fue creado en condiciones inexplicables, con la ayuda de conocimientos de mundos lejanos, ciertamente más avanzados que el nuestro. Por otro lado, según la teoría de los grandes números, el nuestro no debería ser el único planeta capaz de albergar vida inteligente, sino uno de los cientos de miles de millones de sistemas, planetas y condiciones capaces de hacer posible la vida en ellos. Entonces, volvemos a la pregunta original: ¿Estamos solos en el universo? La única respuesta sensata es: no, no estamos solos.