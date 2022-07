¿Cuánto ganó por romper con Silvio?

Hoy es la feliz esposa de Paola Tursi Con quien me casé el 2 de julio en una ceremonia muy blindada en Montalcino, pero hace tan solo unos años Francesca Pascual37 años, era una novia famosa Silvio Berlusconi: Una relación de 10 años de la que Pascal llegó a un acuerdo millonario. Pero, ¿qué pasará ahora que Francesca está comprometida con otra persona?

Paola Turci le canta “Tu si ‘na cosa grande” a Francesca Pascal y se emociona. Luego abrazos y aplausos.

Mantenimiento Berlusconi

Francesca Pascal y Silvio Berlusconi nunca se casaron, pero la relación aún se basaba en un acuerdo económico. En caso de ruptura, de hecho, como ocurrió en 2020, Pascal tenía derecho a 2 millones de euros por cada año de relación, el equivalente a 20 millones y unos 100.000 euros mensuales (un millón anual) en concepto de retención estatal. Vida y lujo ganados durante los años de relación.

Villa en venta Brianza

Finalmente, Francesca obtuvo el derecho, durante algunos años, en la casa de la bautizada Villa Maria, en Casatinovo en Brianza, que fue construida según sus gustos. Lujosa casa de 1140 metros cuadrados, inmersa en un jardín de más de 30 mil metros cuadrados, que, sin embargo, ahora volverá al mercado. La villa siempre ha sido propiedad del exprimer ministro, aunque Pascal siguió viviendo allí durante un tiempo tras la separación en 2020. Hace unos meses, se habría puesto a la venta. Por otro lado, hace mucho tiempo que no vive en Kazatinovo.

Primer beso con Paola Tursi en un barco de 60.000€

En 2020 terminó la relación entre Berlusconi y Pascal, aunque siguieron siendo amistosos y afectuosos. Tanto es así que solo cuatro meses después Francesca fue fotografiada en una relación íntima con la cantante Paola Turci. Los paparazzi han sido paparazzi desde que Oggi se besó en un yate en Cilento, y en ese momento, Oggi también reveló que el yate de 25 metros donde los dos fueron atrapados intercambiando ternuras, costaba alrededor de 60.000 € a la semana y que Pascal pagó la cuenta. Indiscreción no confirmada.

Luego de que el beso robado a Francesca y Paola ya no se supiera. Solo visto en parejas en julio de 2021, en el desfile del Orgullo Gay en Nápoles. Las partes directamente involucradas en la supuesta relación no dijeron una palabra. De hecho, Tursi siempre enfatizó en las entrevistas que no le gustaba entrometerse en su vida privada: “Podría haber tomado ese chisme y en cambio me negué a cubrir el dinero. Hace poco aclaré que mi silencio indica que no tienes que decir lo que eres. Mientras le daba una entrevista el año pasado, subrayó que se siente libre para amar a quien quiera: “No tengo ninguna intención de dejarme influenciar por los juicios de otras personas y renunciar a las relaciones que quiero con las personas que yo elija”.

La boda y algunos VIP

Hasta ahora se sabe casi todo sobre la boda blanca en Montalcino. Al final, el número de invitados llegó a 63: así lo reveló el Diario Nacional, y también reveló que las únicas personalidades famosas o asociadas al mundo del espectáculo en todo caso fueron la cantante Isuta Carabile, el también productor Diego Calveti y el alcalde Triquanda. Andrea Francini. Trequanda es un municipio de la provincia de Siena donde Francesca Pascal (también) se mudó para comenzar a cultivar cannabis con fines medicinales.

Los deseos de los ex suegros

Si la ex pareja de Silvio guarda silencio, entre los primeros deseos aparece, en cambio, el editor y empresario Paolo Berlusconi, quien comentó con las agencias: “Escribí para Pascal, la persona que durante varios años ha estado cerca de mi hermano Silvio, los mejores deseos para un vida feliz.” Mónica Serena, la presidenta de los derechos demócratas, tampoco se retrasó, tuiteando contra los insultos anti-gay a los que la pareja es sometida: “Los insultos y el odio que te conmocionan te dejarán llevar por la belleza de tu amor. Cada nuevo civil la unión es un antídoto y una semilla poderosa para ese cambio cultural que debe funcionar desde la buena política”. Entre los muchos, en las redes sociales, se encuentran los saludos de la respetada Michela Vittoria Brambilla y los de la agencia funeraria Tavo a quienes se les tomó una foto escribiendo “Hasta que Tavo no te separe”. Pascal lo volvió a publicar: un buen toque de sarcasmo y otra buena lección para los enemigos habituales.