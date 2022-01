“Cuando me convertí en gerente, le dije a mi esposa” Qué desastre “. ¿Niños? Hoy sufro más por Christian» »- Corriere.it

Desde Marco Amarisio

Paolo Maldini y la relación con Pap Cesare (somos como nuestros padres), con los hijos (todo el mundo habla de Daniel, pero yo sufro más por Christian que se rompió el ligamento cruzado) y de regreso a Milán (a mi mujer le dije: ¡Qué maravilla! desastre)

¿Puedo decir que esta es una elección sorprendente? ¿Por alguna protesta de los fans? Era una minoría, causando cada vez más ruido entre la multitud. Yo no era parte de este mundo. Intenté vivir mi carrera dando lo mejor de mí, pidiendo respeto, aceptando las derrotas, que es muy difícil, porque sufres mucho. Yo he sido yo mismo. Y si queríamos, gracias también a esos pitos, dejé una señal no del todo baladí.

¿Cuáles son tus recuerdos más fuertes? Aquí está, el estándar habitual … Lejos de cómo fue el partido, mi último partido con la Roma . Un partido de verdad, perdimos mucho y perdimos. He vivido en una montaña rusa emocional, incluso cuando me acerqué a las carreras.

¿No crees que el estadio es parte de la historia de Milán? absolutamente sí. Pero si se vuelve Este es un lugar creativo Está en deuda con los logros de los clubes y jugadores que jugaron allí. Necesitamos pensar en esto. Si queremos que Milán e Inter vuelvan a las altas esferas del fútbol europeo, y escriban páginas bonitas como las del San Siro, solo podemos tener nuevo estadio . No hay alternativas. Esta no es una opinión, seguro. No quiero borrar el maravilloso pasado. Solo me gusta mirar hacia adelante. Un poco de mi idea de vida.

¿Sufres más por el hijo de un futbolista o por el padre de un futbolista? Como hijo, sufrí mucho. En los campos suburbanos, ahora, lamentablemente, creo que podría ser peor que entonces. Mi papá venía a ver los juegos, escuché lo que decía la gente, lo miré mal. Creo que la historia de mi carrera se decidió en esas ocasiones. O me rendí o traté de estar siempre entre los mejores. Para demostrar que no era solo un “hijo de César”. Y cada vez que soportaba así, me imaginaba lo que habían dicho los padres de mis oponentes.

¿La Europa más bella para él? La primera victoria de la Copa de Europa, por transmisión. Barcelona, ​​1989, ante Steaua Bucarest. Probablemente fue uno de los últimos partidos en los que todo el estadio estuvo con un solo equipo. Ahora hay reglas firmes sobre la capacidad, no hay más bloques en el Este y no hay más Ceausescu. La ciudad fue invadida por nuestros fans, fue una especie de éxodo masivo. Al llegar al estadio, nuestro autobús y el autobús Steaua estaban atrapados en medio de una marea rossoneri. El resultado ya estaba escrito.

¿De verdad dejas que tu padre elija entre Milán e Inter?



Si cierro los ojos, todavía puedo volver a ver la escena. Tengo diez años. Estábamos en la cocina, junto al balcón, en nuestra vieja casa del Citt Studi. Quizás confiaba en mi respuesta de cierto tipo … También me preguntó si quería estar en la portería, me gustaba tanto, o ser un jugador externo. Desde entonces, nunca me ha pedido que me convierta en una persona. Siempre me repitió lo que les dije a los jugadores del Milan hoy. ¿Quieres hacer este trabajo? Da lo mejor de ti, respeta al grupo y a la gente. Sé honesto y no te arrepentirás al final, somos como lo fueron nuestros padres, no hay escapatoria a este destino.

¿Incluso en una relación con sus hijos?



Siempre me ha gustado la serenidad de mi padre a la hora de gestionar mi carrera. Y cuanto más progresé, más me sorprendió. Todo el mundo habla de Daniel, pero yo sufro más que Christian, quien se rompió el ligamento cruzado a los 16 y 17 años. Ambos son como yo, no se abren sobre su padre. Pero sé que ser mis hijos los afectó.

¿Por qué es el único héroe que aún no ha escrito una biografía?



Me lo han sugerido varias veces. Pero los currículums solo tienen sentido si una persona realmente puede decirlo todo. En mi opinión, no es justo hacerlo. Soy una persona leal a la ley no escrita de los jugadores. Una forma de respeto hacia todos los grupos con los que trabajé desde el primer Milán con Franco Baresi hasta el último grupo en 2009. No quiero decir mi verdad. Cuando se habla de un equipo, no existe un único punto de vista.

¿Qué he hecho en mis nueve años fuera del fútbol?



El día después de mi último partido, fui a cortarme el pelo. De largo a corto, como lo llevo ahora. Quería ser otra cosa. Sentirme apreciado o no apreciado por lo que realmente era, no porque fuera Paolo Maldini, el exfutbolista. Tuve la suerte de retirarme cuando mis hijos aún eran pequeños. Fue genial pasar un rato con ellos. Disfruté de una vida normal.

¿No es posible como futbolista?



Siempre les repito a mis jugadores que cuando cruzas el umbral de Milanello tienes que olvidarte de todo, y solo pensar en el fútbol. Pero esto te lleva inevitablemente a sacrificar a otros. Cuando jugaba, tomar café con amigos era una experiencia que a menudo no soportaba.