Críticas feroces y la sombra del falso 9, pero Morata sigue siendo el hombre del destino para España | primera página

hombre del destino. en buen , como esta noche, y en las malascomo en ocasiones Perdió las semifinales ante Italia En la reciente Eurocopa, cuando marcó el gol de la ventaja temporal, luego empatado por su entonces compañero Federico Chiesa, y Falló el penal decisivo en el último sorteo: a pesar de todo, Álvaro Morata en España siempre es muy criticado, pero también se ha planteado. eres túDelantero real, en la tierra del falso 9.

Guardiola, mintiendo 9 y España Pep Guardiola dijo: Mi mediocentro atacante es el espacio.Pero el City quería a Haaland. Luis Enrique piensa lo mismo cuando se alinea con Ferran Torres y Asensio, pero luego El partido contra Alemania lo desbloquea él, el exsuplente de la Juventus. El papel del delantero es uno que a menudo es vilipendiado y criticado, pero eso es todo. En el fútbol moderno sigue siendo muchas veces decisivo: incluso en España, el primer país en decidir que incluso se puede prescindir de élaunque Las victorias llegaron en la era de Fernando Torres y David Villa.

Crítica, Luis Enrique y País Vs. – Mejor jugador de España-Alemania, En la red 8 minutos después de entrar al campo. en general para el Dos goles en 69 minutosDespués de conocer a Costa Rica: “No me interesa jugar más o menos que los demás. Estoy en el Mundial: no importa si no tengo que jugar más, me interesa ganarlo. Luis Enrique me ayudó mucho. Es dificil de explicar. Él confió en mí en los momentos más difíciles, no solo en mi carrera, porque tuve otros momentos difíciles, sino también en mi vida personal. sentí que tenía todo el país contra mí, Fue muy difícil y él se paró y me defendió de todos. Solo estoy tratando de devolverle su confianza y todo lo que ha hecho por mí”..

El hombre de las portadas – estas palabras testifican El tipo de vínculo que existe entre el delantero del Atlético de Madrid y su entrenadorque lo apoyó incluso después de la eliminación incendiaria de la última ronda europea e Protégelo de las duras críticas de los hinchas de fútbol tentaciones rojas. La sombra de las acusaciones, la sombra del falso 9, pero al final el hombre es siempre el destino, Con Japón y los años ochenta en el horizonte, para recuperar las cubiertas.

