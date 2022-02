Crisi Ucrania, Xi apoya a Putin: “No a espansione Nato a Est”

Sul caro prezzi dell’energia, von der Leyen critica esplicitamente «l’affidabilità di Gazprom». «Di fronte all’aumento della domanda e all’incremento dei prezzi – ha dichiarato – altri fornitori di gas hanno aumentato notevolmente le loro consegne, ma non Gazprom. L’azienda, che appartiene allo stato russo, semina dubbi sulla sua affidabilità».

Erdogan: Desescalada de Occidente non aiuta

Paesi Sulla crisi è intervenuto nuovamente il presidente Turco Recep Tayyip Erdogan, acusando il Paesi occidentali “di peggiorare le cose” fra Mosca e Kiev. «Lo dico apertamente, purtroppo gli occidentali non hanno fino ad ora aiutato per la soluzione del conflitto. Non hanno fatto altro che peggiorare le cose», ha detto Erdogan al canale turco della Cnn durante il volo di rientro da Kiev.

Partiti 2.000 soldati USA per l’est Europa

Intanto si apprende che so partiti oggi dalla base di Fort Bragg, en North Carolina, alrededor de duemila soldati americani dispiegati nell’est Europa nel pieno delle tensioni tra Russia y Ucraina.

Secondo quanto era stato riferito due giorni fa, 1.700 militari, appartenenti all’82ma divisione aviotrasportata, saranno dispiegati in Polonia, mentre altri 300, del 18mo corpo aviotrasportato, in Germania. Il presidente americano Joe Biden aveva anunció la partenza di un totale di tremila soldati per l’Europa.

Gli Usa accusano Mosca: piano per invadere con un pretesto

La tensión resta alta. Nelle scorse ore gli Stati Uniti hanno ottenuto informazioni riguardanti il ​​​​piano di Mosca per invadere l’Ucraina tramite un “pretesto”. La notizia, emersa prima sui principali quotidiani del Paese, è stata confermata dal portavoce del Pentagono John Kirby e puntualmente respinta dal Cremlino.