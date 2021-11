Covid-19 ya no es una pandemia

“No vamos a lograr grandes avances, pero el virus se ha vuelto endémico y tenemos que aprender a vivir con él”, explicó el director gerente de Astrazeneca, Pascal Soriot.

“Covid ya no es una pandemia porque el virus se ha vuelto endémico” es la idea detrás de la nueva política AstraZeneca quien decidió empezar Beneficios de una vacuna antiviral Vaxzevria se desarrolló con la Universidad de Oxford. De hecho, el gigante farmacéutico ha decidido no firmar nuevos acuerdos para suministrar su vacuna Covid-19 a la organización sin fines de lucro, como lo ha hecho hasta ahora, y ya ha firmado una serie de contratos para el próximo año planificando obtener su vacuna. Sus primeros ingresos directos provienen de la vacuna. Un verdadero avance teniendo en cuenta que la compañía siempre ha declarado que solo comenzará a obtener la vacuna cuando Covid-19 ya no sea una pandemia e incluso entonces continuará proporcionándola a un costo.

“Rentabilidad modesta” de la vacuna Vaxifria anticovid

La empresa anglo-sueca anunció sus ganancias para el tercer trimestre del año, que espera obtener ganancias en un futuro próximo. El “modesto beneficio” de la vacuna anticovid Vaxzevria gracias a nuevas aplicaciones. Según el director general Pascal Soriot, hemos entrado en una fase endémica, por lo que ahora se justifica la modesta rentabilidad de la vacuna, pero seguirá proporcionándose sin ánimo de lucro a los países más pobres a través del programa Covax de la ONU. Soriot enfatizó que no tenía “absolutamente ningún arrepentimiento” por no obtener ganancias de la vacuna como lo han hecho competidores como Pfizer. “No me arrepiento en absoluto. Estamos orgullosos como empresa del impacto que hemos tenido: hemos salvado a millones de personas de la hospitalización y la muerte. El equipo de AstraZeneca continúa haciendo un trabajo increíble”, dijo Number One en el grupo.

“Debemos aprender a convivir con el virus Corona”

“Comenzamos sin ganancias para ayudar a superar la crisis de salud global, pero siempre hemos dicho que vamos a pasar a obtener ganancias de una vacuna. No es algo de lo que creemos que obtengamos una gran ganancia, pero El virus se ha vuelto endémico, Lo que significa que tenemos que aprender a vivir con eso ”, agregó Soriot, y explicó que habrá precios escalonados entre países para asegurarnos de que la vacuna esté disponible para todos. A fines de septiembre, AstraZeneca había entregado en todo el mundo 1.5 mil millones de dosis de su vacuna a $ 4 a $ 8 la dosis, que es el precio más bajo de todas las vacunas contra el coronavirus y muy por debajo de $ 19 de Pfizer o $ 30 de Moderna.

Nuevo departamento para el desarrollo de fármacos basados ​​en anticuerpos

La compañía reportó ingresos totales de 25.400 millones de dólares en los primeros nueve meses del año, pero dijo que sus márgenes brutos disminuyeron, principalmente debido al suministro de la vacuna al costo. El grupo también anunció la creación de un departamento interno dedicado a vacunas e inteligencia artificial medicamentos de anticuerpos, Que por ahora solo se centrará en el coronavirus. AstraZeneca dijo que las mayores ganancias de la vacuna compensarán los costos de desarrollar un tratamiento con anticuerpos para Covid-1.